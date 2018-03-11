أفعى تبتلع غزالة أمريكية كاملة (فيديو وصور)

ويسعى الباحثون للتعرف على تفاصيل ابتلاع الأفعى المروفة بـ"الثعبان البورمي" لغزالة كاملة، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ويمكن لـ"الثعبان البورمي" أن ينمو ليصل طوله إلى أكثر من 7 أمتار، ويخشى الباحثون من أن يكون لهذا الثعبان تأثيرا على صحة العديد من الكائنات البرية في ولاية فلوريدا خاصة حيوان الفهد.
Florida Python Found With an Entire Deer Inside It https://t.co/NuwcscUtte pic.twitter.com/9buJoGvY3w— Popular Mechanics (@PopMech) March 10, 2018
وفي عام 2015 تم ضبط ثعبان بورمي عملاق في الحديقة الوطنية في ولاية فلوريدا يعتقد أنه واحدة من أضخم الثعابين من هذا النوع.
Florida python found with deer inside it (For full news & wildlife packages, download WildTrails (Android & iOS) https://t.co/vkCSZOH7yA) pic.twitter.com/TGmdJ8573e— WildTrails Recent Sightings, Look before you book (@_WildTrails) March 4, 2018
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