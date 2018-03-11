بالخطوات... كيف تستعين بـ "سوبر ماريو" على خرائط "غوغل"

بمناسبة احتفال لعبة الفيديو الشهيرة "سوبر ماريو" بعيدها السنوي في 10 مارس/آذار، فإن شركة "نينتندو" المطورة لها عقدت شراكة مع محرك البحث "غوغل".

وتتيح هذه الشراكة ظهور بطل اللعبة "سوبر ماريو"، الشهير بملابسه الزرقاء والحمراء، وشاربه الضخم، بدلا من الأسهم التي تساعدك على الوصول إلى موقعك على خرائط "غوغل".

ويظهر "سوبر ماريو" على خرائط "غوغل"، وهو يقود سيارته، في الطرق من أجل توصيلك إلى وجهتك المحددة.

وقد يكون ظهور "سوبر ماريو" على خرائط "غوغل" ترويجا للنسخة الحديثة من لعبة "ماريو كارت" على الهواتف الذكية.

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ومن أجل تفعيل ظهور "سوبر ماريو" على خرائط "غوغل" عليك اتباع الخطوتين التاليتين على هاتفك:

1) تأكد من أن تطبيق خرائط "غوغل" حاصل على أحدث تحديث من متجري "غوغل" و"أبل".

2) بعد إطلاقك للتطبيق، وتحديد وجهتك، اضغط على زر علامة الاستفهام التي باللون الأصفر بدلا من الضغط على زر "Start" أو "ابدأ"، لكي يظهر لك "سوبر ماريو"، ويرشدك وهو يقود سيارته.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يستعين "غوغل" فيها بشخصيات من أفلام وألعاب فيديو لخرائطها، إذ استعان من قبل بشخصية لعبة الفيديو "باكمان"، كما أن جمهور أفلام "حرب النجوم" حصلوا على هدية على خرائط "غوغل" في عام 2015، بمناسبة عرض الجزء السابع من السلسلة "The Force Awakens".