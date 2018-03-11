تسجيل
21:02 11 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    إمرأة حامل

    الضفادع والبصل وأشياء أخرى... أغرب اختبارات الحمل عبر التاريخ

    © Fotolia/ Zffoto
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    أصبح من السهل في العصر الحالي، تحديد ما إذا كانت المرأة حامل أم لا باختبارات بسيطة لا تستغرق سوى دقائق معدودة وأحيانا أقل، ولكن كيف كان الأمر يتم في الماضي.

    أنثى الأسد
    © Photo/ Marja Schwartz/National Geographic Travel Photographer of the Year Contest
    سم نباتي يستخدم كمادة لمنع الحمل
    ونشر موقع "ABC" الإسباني، تقريرا عن اختبارات الحمل خلال العصور القديمة والتي كان يتم خلالها الاستعانة بأشياء غريبة.

    الضفادع

    حتى بداية السبعينات كان من المعتاد استخدام الضفادع في اختبارات الحمل، حيث أنه كان من الطبيعي أن تجد مخزون من الضفادع في الصيدليات.

    ويعود الأمر إلى اكتشاف العلماء أنه عندما يحقن بول المرأة الحامل في إناث نوع معين من الضفادع، تحدث حالة تحفيز لإباضة الضفدعة عقب 18 ساعة.

    وكان يتم أيضا حقن بول المرأة في ذكور الضفدع الأرجنتيني، وإذا كانت المرأة حامل تفرز الضفادع حيوانات منوية ناضجة.

    ويفسر العلم الحديث هذا الاختبار، بأن النساء الحوامل فقط ينتجن هرمون معين، هو ما يحدث هذه التغييرات على الضفدع.

    البصل

    الاختبار التالي ابتكره الطبيب التاريخي والمعروف بلقب أبو الطب، أبقراط، حيث كان يتم إدخال ثمرة بصل في مهبل المرأة طيلة الليل، وإذا ظل البصل محتفظا بنكهته حتى اليوم التالي، فهذا معناه أنها حامل.

    البذور

    كان الأطباء المصريون في عهد الفراعنة، يطلبون من المرأة التبول على حاويتين، واحدة تحتوي على بذور الشعير والأخرى على القمح.

    وبعد أيام يعودون لمراقبة البذور، إذا لم تنبت فأن المرأة ليست حاملا، وإذا نبت الشعير كانت المرأة حاملا بذكر، وإذا نبت القمح فذلك يشير إلى أن الطفل سيكون أنثى.

    ولكن يبدوا أن قدماء المصريين تطوروا أكثر من باقي الحضارات فيما يخص مجال طب النساء والولادة، حيث أوضحت بعض البرديات وصفة لمنع الحمل باستخدام براز التمساح مع العسل وكربونات الصوديوم.

    النبض

    استعان الأطباء في الصين بطريقة أسهل ولكنها لم تكن تعطي نتائج صحيحة على الدوام، حيث كان الطبيب يقيس نبض المرأة، ووفقا لدرجة انتظامه من عدمها يتم تحديد هل المرأة حامل أم لا.

    الحالة النفسية

    في العهد الروماني لعب التفوق في علم النفس دورا بارزا في جميع مجالات الطب حتى المختص بحمل النساء، حيث كانت الحالة النفسية للمرأة وتصرفها بطريقة عصبية وأحيانا جنونية تؤكد أن المرأة حامل.

    لون البول

    خلال القرون الوسطى وحتى القرن 17، كانت الطريقة الأكثر شيوعا في أوروبا والأقرب لما يشهده العصر الحالي، هي فحص البول.

    وكان لون بول المرأة الحامل أكثر بياضا، كما أنه يمتزج بشوائب بيضاء خفيفة على عكس المرأة غير الحامل.

    انظر أيضا:

    فيديو مذهل يظهر تغير جسم المرأة أثناء الحمل
    هل يمكن للمرأة أن تحمل بجنين إضافي أثناء الحمل
    تحذير للأمهات...امرأة تكتشف مفاجأة صادمة بعد الحمل
    الكلمات الدلالية:
    الحمل, التاريخ
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    جنديات في جيش الدفاع الإماراتي، 2013
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك