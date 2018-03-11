شاهد أول سيارة طائرة في العالم... سعرها ومواصفاتها

أزيح الستار مؤخرا في معرض جنيف الدولي للسيارات لعام 2018، عن أول سيارة طائرة في العالم، وهي من تصميم شركة "بال-في" الهولندية.

وقال كبير المهندسين في الشركة مايك ستيكيلنبرغ، إن السيارة الطائرة لديها محركين من أجل الطيران في الجو، بينما يستخدم أحدهما من أجل سير السيارة على الأرض، بحسب موقع " ذا كوينت ".

وتستخدم السيارة مجموعتين من المراوح، واحدة في الجزء الخلفي للمساعدة على سيرها إلى الأمام، بينما الأخرى متواجدة في الجزء العلوي، من أجل توفير ارتفاعها لأعلى مثل طائرة هليكوبتر.

وتبلغ سرعة السيارة القصوى في الهواء 180 كيلومترا في الساعة، ومن الممكن أن تصل إلى ارتفاع 11000 قدما، مع أقصى مسافة 560 كيلومتر، وهذا من شأنه يسهّل من رحلات "البيزنس" قصيرة المدى بالنسبة لشخصين.

ويشير مايك ستيكيلنبرغ إلى أن فكرة سيارة تطير عملية للغاية، موضحا أن "هناك العديد من الأشخاص الذين يجب أن يستقلوا سيارة إلى المطار، ثم يأخذون الطائرة من الحظيرة، ويطيرون إلى مطار آخر، ثم يحصلون على سيارة أخرى لنقلهم إلى وجهتهم، ولكن مع طائرة "بال-في" يمكنك اختيار القيادة أو الطيران في أي حالة طقس.

كما تحمل السيارة مجموعتان من لوحات التسجيل، واحدة للطريق مثلها مثل السيارة العادية، والأخرى للطيران في الجو.

ويبلغ سعر سيارة "بال-في" الطائرة 500 ألف يورو، ويجب أن يكون الراغب في شرائها حاصل على رخصة طيران تجاري.

وتلقت الشركة المصنعة للسيارة طلبات حجز لشرائها، والتي وصل عددها إلى 500 طلب.

وتخطط شركة "بال-في" لبدء طرح سياراتها الطائرة على الجمهور مع حلول العام المقبل 2019، بمجرد استكمال شهادات السلامة النهائية الخاصة بها، من أجل إجازتها للعمل.