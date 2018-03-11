أهرامات ومعسكرات نازية وأطباق طائرة... مستخدمو "خرائط غوغل" يزعمون كشف أسرار القطب الجنوبي

لمئات السنين ظل القطب الجنوبي من أكثر المناطق المجهولة على أرض الكوكب، واعتقد الكثير أنه مليئ بالأسرار.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار"، بات العديد من المستخدمين يستعينون بتطبيق "خرائط غوغل" للكشف عن أسرار القطب الجنوبي.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها، أبرز المزاعم التي أثيرت حول قارة "إنتاركتيكا" والتي كان أبطالها، مستخدمي التطبيق.

أهرامات

التقط التطبيق صورة مذهلة لهرم في قارة أنتاركتيكا أدهشت العلماء حول العالم، خاصة في ظل الشبه الكبير بينه وبين أهرامات الجيزة في مصر.

وتسببت تلك الصورة في نشر تأكيدات حول وجود حضارات قديمة في هذا الجزء من الكوكب.

قاعدة نازية

اعتقد الكثيرون أن القطب الجنوبي كان يحتوي على قاعدة سرية استخدمها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وتسببت زيارة ألمانية لهذا الجزء من الكوكب إبان فترة الحرب العالمية الثانية، في تأكيد تلك المزاعم.

وزعم أحد مستخدمي التطبيق، العثور على كهف في أحد الجبال، ربما يكون مدخلا لإحدى هذه القواعد.

طبق طائر

زعم أحد المستخدمين اكتشاف موقع تحطم سفينة فضائية في جزيرة ساوث جورجيا، وهي جزيرة بريطانية نائية بالقرب من أنتاركتيكا.

وأشار المستخدم إلى كتلة مجهولة تبدو كما لو كانت انزلقت لمسافة "1000 متر"، قبل أن تتوقف.

وظهر الجسم أمام جبل يبلغ طوله 10 آلاف قدم، وهناك بعض التضرر في جانب الجبل، ما يدعم نظرية سقوط هذا الجسم من السماء.