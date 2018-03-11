خبيرة مكياج تستخدم قدمها في تزيين وجوه النساء (فيديو)

رغم فقد ذراعيها، استطاعت سيدة أن تصبح خبيرة مكياج مبدعة، تستخدم إحدى قدميها في تزيين وجوه النساء.

نشرت صفحة "إن ذا ناو" على "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة استطاعت أن تتغلب على الصعاب، التي يمكن أن يستسلم أمامها آخرون، لتسطر قصة نجاح مبهرة.

ويظهر الفيديو السيدة الأوكرانية فيرا فيشوك، وهي تقوم بتزيين وجه إحدى النساء مستخدمة أدق أدوات التجميل بإحدى قدميها دون أن ترتكب خطأ واحدا، مشيرة إلى أنها اعتادت على فعل كل شئ باستخدام قدمها.

وتقول السيدة الأوكرانية: "تعلمت لكي أصبح خبيرة مكياج منذ الصغر"، رغم أنها ولدت من دون ذراعين، مشيرة إلى أنها استطاعت أن تمارس حياتها الطبيعية وتقوم بأدق المهام الحياتية دون أن تستسلم للصعوبات التي تواجهها.

وأضافت: "أوجه رسالة إلى كل ذوي الاحتياجات الخاصة ألا يستسلموا لأي عقبات قد تواجههم وألا ييأسوا أو يفقدوا الأمل في النجاح".