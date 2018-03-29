تسجيل
12:24 29 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وزوجته في زيارة إلى الصين، 28 مارس/ آذار 2018

    معلومات عن الزوجة الغامضة لرئيس كوريا الشمالية... هكذا وقع كيم في غرامها

    © AP Photo/ CCTV
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    لا تظهر زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كثيرا، كما أن المعلومات حولها قليلة للغاية.

    وفي زيارته الأخيرة والوحيدة إلى الصين ظهرت، ري سول جو، إلى جانب زوجها كيم في الصورة التي جمعتهما بالرئيس الصيني وزوجته.

    وظهرت ري سول جو إلى جانب كيم لأول مرة عام 2012، ويعتقد أنها تزوجت من كيم في عام 2009، وأنجبت منه طفلهما الأول في العام التالي، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

    ولا يعرف الكثير عن حياة ري سول جو قبل زواجها من كيم جونغ أون، ويقال إن اسمها الحالي ليس الحقيقي.

    وقالت مصادر إنها عملت مشجعة ومغنية قبل الزواج من كيم جونغ أون، وأنها ظهرت عام 2005 في إحدى البطولات الرياضية بكوريا الجنوبية.

    ويقول آخرون إنها ظهرت كمغنية في أوركسترا قدمت حفلا أمام كيم ووالده عام 2010، وأعجب بها كيم في ذلك الوقت.

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وزوجته في زيارة إلى الصين، 28 مارس/ آذار 2018
    © REUTERS/ KCNA
    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وزوجته في زيارة إلى الصين، 28 مارس/ آذار 2018

    ونشر تقرير في "بي بي سي" عن مغنية من كوريا الشمالية تحمل اسم ري سول جو دون تأكيد أنها زوجة الرئيس الحالية.

    وأكدت مصادر أمنية بكوريا الجنوبية أن زوجة كيم مغنية بالفعل، لكنها رجحت أن اسمها الحقيقي هو "هيونغ سونغ"، وتم تغييره إلى اسمها الحالي بعد الزواج.

    وذكرت "بي بي سي" أن كيم تزوج من ري سول جو عام 2009، كجزء من خطة وضعها والده كيم جونغ إيل، لكي يخلفه فى الحكم.

    ويعتقد أن زوجة الزعيم الكوري وضعت طفلها الأول عام 2013 أو 2016 بعدما اختفت عن العامة.

    ووفقا لنجم السلة الأمريكي دنيس رودمان، فطفل كيم وزوجته الأوسط هو جو إيه، ولا معلومات عن أطفالهم الآخرين.

    وقد أرسلت زوجة كيم ري سول جو إلى الجامعة لمدة 6 أشهر بحيث يتم إعداداها لكي تكون سيدة كوريا الشمالية الأولى.

    انظر أيضا:

    اليابان تعلق على زيارة كيم جونغ أون للصين
    أول تعليق من البيت الأبيض على زيارة كيم جونغ أون للصين
    بكين: زيارة كيم جونغ أون إلى الصين تاريخية
    كوريا الشمالية تتخذ الخطوة الأولى لترتيبات لقاء كيم جونغ أون مع ترامب
    كيم جونغ أون يريد إبرام معاهدة سلام مع الولايات المتحدة
    وزير أمريكي يكشف شرط ترامب للقاء كيم جونغ أون
    كيم جونغ أون مستعد لنزع السلاح النووي
    الكلمات الدلالية:
    أول معلومات, أخبار كوريا, أول صورة, أول فيديو, أخبار كوريا الشمالية, زواج, لقاء, الرئاسة الكورية الشمالية, الرئاسة الصينية, كيم جونغ إيل, كيم جونج نام, كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    طائر الفينيق ينبعث: المدن المدمرة التي أعيد بناؤها
    طيور الفينيق... المدن التي بعثت من جديد
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس؟
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك