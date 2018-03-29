معلومات عن الزوجة الغامضة لرئيس كوريا الشمالية... هكذا وقع كيم في غرامها

لا تظهر زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كثيرا، كما أن المعلومات حولها قليلة للغاية.

وفي زيارته الأخيرة والوحيدة إلى الصين ظهرت، ري سول جو، إلى جانب زوجها كيم في الصورة التي جمعتهما بالرئيس الصيني وزوجته.

#فيديو يظهر كيم جونغ وزوجته أثناء توديعهما من قبل رئيس #الصين وزوجته خلال زيارتهما السرية لبيجين. pic.twitter.com/HvO4WKy6Ds — مأرب الورد (@mareb_alward) March 28, 2018

وظهرت ري سول جو إلى جانب كيم لأول مرة عام 2012، ويعتقد أنها تزوجت من كيم في عام 2009، وأنجبت منه طفلهما الأول في العام التالي، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولا يعرف الكثير عن حياة ري سول جو قبل زواجها من كيم جونغ أون، ويقال إن اسمها الحالي ليس الحقيقي.

كيم جونغ أون وزوجته في زيارة إلى مصنع لمستحضرات التجميل https://t.co/sVwCPiTx9P pic.twitter.com/SH3TosgHXG — euronews عــربي (@euronewsar) October 30, 2017

وقالت مصادر إنها عملت مشجعة ومغنية قبل الزواج من كيم جونغ أون، وأنها ظهرت عام 2005 في إحدى البطولات الرياضية بكوريا الجنوبية.

ويقول آخرون إنها ظهرت كمغنية في أوركسترا قدمت حفلا أمام كيم ووالده عام 2010، وأعجب بها كيم في ذلك الوقت.

© REUTERS/ KCNA زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وزوجته في زيارة إلى الصين، 28 مارس/ آذار 2018

ونشر تقرير في "بي بي سي" عن مغنية من كوريا الشمالية تحمل اسم ري سول جو دون تأكيد أنها زوجة الرئيس الحالية.

وأكدت مصادر أمنية بكوريا الجنوبية أن زوجة كيم مغنية بالفعل، لكنها رجحت أن اسمها الحقيقي هو "هيونغ سونغ"، وتم تغييره إلى اسمها الحالي بعد الزواج.

وذكرت "بي بي سي" أن كيم تزوج من ري سول جو عام 2009، كجزء من خطة وضعها والده كيم جونغ إيل، لكي يخلفه فى الحكم.

ويعتقد أن زوجة الزعيم الكوري وضعت طفلها الأول عام 2013 أو 2016 بعدما اختفت عن العامة.

ووفقا لنجم السلة الأمريكي دنيس رودمان، فطفل كيم وزوجته الأوسط هو جو إيه، ولا معلومات عن أطفالهم الآخرين.

وقد أرسلت زوجة كيم ري سول جو إلى الجامعة لمدة 6 أشهر بحيث يتم إعداداها لكي تكون سيدة كوريا الشمالية الأولى.