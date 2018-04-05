بالفيديو... الملك يتدخل في خناقة زوجة ابنه وحماتها

يبدو أن الخلافات العائلية بين الأمهات وزوجات أبنائهن لا تقتصر على العامة من الناس، بل تمتد لتظهر في أبهى صورها داخل العائلات المالكة لبعض من أكثر الدول تقدما.

وظهر الخلاف الملكي في إسبانيا، في مشهد التقطته العدسات، حينما حاولت ملكة إسبانيا السابقة صوفيا، الوقوف بجانب حفيداتها أثناء التقاط الصور التذكارية عقب حضور أعضاء العائلة لقداس عيد الفصح في كاتدرائية بالما بجزيرة مايوركا، وذلك وفقاً لصحيفة "الباييس" الإسبانية

ولكن فجأة ظهرت الملكة ليتثيا زوجة ابنها ملك إسبانيا، فيليبي السادس، في مواجهتها، وحاولت أن تضع هي الأخرى يدها على كتف ابنتها الكبرى، وأعاقت التصوير.

وثار توتر بين الاثنتين وسط مشادة، دفعت الملك للتدخل سريعاً للفصل بين والدته وزوجته، أما الملك السابق، خوان كارلوس، فقد بدا متفاجئا من العصبية البادية، ولم يحرك ساكنا.

وتولى خوان كارلوس الأول عرش إسبانيا من 1975 إلى عام 2014، عندما تنازل عن العرش لابنه فيليبي السادس بسبب تدهور حالته الصحية، والتي بدوره تزوج الملكة الحالية ليتيثيا عام 2004، وقيل إن العائلة الملكية الإسبانية لم تكن راضية عن هذا الزواج لأنها من عامة الشعب.