تسجيل
15:22 22 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    زيادة الوزن

    "معركة الكرش"... 3 أطعمة صحية لكنها تزيد دهون الخصر

    © Fotolia / Africa Studio
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 22

    يعاني الكثير من دهون البطن حيث يكون من الصعب، في أكثر الأحيان، القضاء عليها.

    وبينما قد تساعد ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام وتناول وجبات صحية في إنقاص الوزن، تعتبر دهون الخصر من الدهون العنيدة التي تبقى كما هي، بحسب موقع "express" البريطاني. 

    أن تكون نشطا هو أحد الحلول لخسارة الوزن، لكن من المهم أيضا النظر إلى الأطعمة التي نتناولها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدهون، ومن المدهش أن بعض الأطعمة الصحية أو قليلة الدسم يمكن أن تزيد الوزن، لذلك فالحد من هذه الأطعمة والمشروبات تمنحك فرصة التقدم في معركة الدهون.

    الأطعمة قليلة الدهون

    تجنب الأطعمة التي تحتوي دهون قليلة، إذ يحذر موقع "PopSugar Fitness" من أن اللبن الزبادي قليل الدسم والجبن قليل الدهن يتم الترويج له كخيارات غذائية صحية، لكن لا تدع العلامات التجارية تخدعك.

    فغالبا ما تحتوي المنتجات قليلة الدهون على سعرات حرارية أقل، لكنها تعوض نقص الدهون بإضافة مزيد من السكر. ويتحول السكر إلى دهون إذا كنت لا تحرقه، وغالباً ما يستقر حول الخصر.

    فضلا عن انتشار المنتجات قليلة الدهون الممتلئة بالمواد الحافظة الاصطناعية والمنكهات والألوان التي تؤدي في النهاية إلى نفس نتائج المنتجات كاملة الدسم. لذلك، إذا كنت تريد أن تخسر الدهون، فأنت تحتاج إلى تناول الدهون، ولكن تأكد من اختيار الخيارات الصحية مثل المكسرات والأفوكادو والأسماك الزيتية مثل سمك السلمون.

    حليب الأبقار

    إذا كنت ترغب في الحصول على معدة مسطحة وبدون دهون، فلا يجب أن تبالغ في تناول حليب الأبقار. وحتى لو كنت ممن لا يعانون من "عوز اللاكتاز"، فإن أجسامنا تجد صعوبة في هضم الحليب مع تقدمنا ​​في العمر. لذلك فالحد من تناول منتجات الألبان واختيار الحليب المعتمد على النبات بدلاً من ذلك، بحسب موقع "PopSugar Fitness"، يساعد في القضاء على الكرش.

    وفي حالة ما إذا كنت تعاني من "عوز اللاكتوز"، فالحليب والقشدة ومنتجات الألبان الأخرى تهيج المعدة وتسبب الانتفاخ، مما يجعل الخصر يبدو أكبر أيضا. ويجب أن تستبدل الكالسيوم المفقود من خلال زيادة تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل السردين والسلمون المعلب واللوز والفاصوليا والعدس.

    عصير الفاكهة

    وفقا لموقع HealthLine الطبي، فإن شرب كميات كبيرة من عصير الفاكهة قد يحمل نفس المخاطر التي تؤدي إلى زيادة الدهون في البطن على غرار المشروبات الغازية.

    ما يعني أنه عندما يتعلق الأمر بدهون البطن، فمن المرجح ألا يكون عصير البرتقال أفضل من تناول مشروب غازي.

    وتكمن المشكلة في أن الفاكهة تحتوي على كمية كبيرة من السكريات الطبيعية، ومعظمها من الفركتوز الذي يزيد كمية الدهون. ويمكن استبدل عصير الفاكهة بالماء أو الشاي غير المحلى.

    انظر أيضا:

    بالفيديو...وفاة ممثلة خلال عملية شفط دهون
    وسائل إعلام تفجر مفاجأة حول وزن أنجيلينا جولي
    الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ترفعان القيود عن وزن الرؤوس المدمرة
    التوهم بالموت جوعا...وراء وزن أسمن امرأة في العالم
    مفاجأة غير متوقعة عن وزن المصرية إيمان عبد العاطي
    4 أطعمة تساعد في تقوية الذاكرة… من بينها اللب والسمك
    لا ترميها مرة أخرى... 8 أنواع أطعمة "المتبقي منها" له فوائد لن تتخيلها
    3 أطعمة ومشروبات تسبب أمراضا قلبية... من بينها الكولا والسجق
    أطعمة ومشروبات يجب أن تمتنع عن تناولها قبل وبعد التمارين الرياضية
    تعرف على أطعمة طبيعية تحارب الدهون
    الكلمات الدلالية:
    الزبادي, الوزن الزائد, عصير البرتقال, انقاص الوزن, عصير الفاكهة, الزباي, عصير, حليب, قشدة, منتجات غذائية, ألبان, إنقاص الوزن, منظمة الصحة العالمية, السعودية, لبنان, سوريا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    أداء المتسابقات في مسابقة ملكة جمال روسيا 2018 في قاعة الحفلات الموسيقية بارفيخا
    مسابقة ملكة جمال روسيا لعام 2018
    استبدال الأمريكي بالعربي
    التدخل العربي بدلا من الأمريكي في سوريا
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 20 أبريل 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك