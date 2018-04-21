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15:21 22 أبريل/ نيسان 2018
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    جون سينا يتصدر قائمة المصارعين الأعلى دخلا في العالم … تعرف عليها كاملة

    © AP Photo / Jonathan Bachman
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    المصارعة المحترفة ليست مهمة سهلة بأي حال من الأحوال، فالنجوم البارزون يعرضون أجسادهم للخطر كل مرة يصعدون فيها إلى الحلبة. وبسبب ذلك، تعمل "دبليو دبليو إي" (WWE) على تأدية عملها بشكل رائع، ولهذا السبب أصبح مصارعيها مشهورين بأنهم أصحاب الرواتب الأعلى في جميع أنحاء العالم.

    المصارع جون سينا
    Facebook @johncena
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    ولا يتم الدفع للنجوم الكبار على المباريات التي يشاركون بها فحسب، ولكن أيضا من أجل الأفلام ومهام أخرى يقومون بها للشركة، بحسب موقع "sportskeeda" الأمريكي. 

    ويحصل معظم المصارعين على راتب أساسي إلى جانب 25% من رسوم ترخيص أي عمل بأسمائهم، و5% من أرباح البيع المباشر، وحصة من الإيرادات لكل حدث في "دبليو دبليو إي".

    تقول "دبليو دبليو إي" أن متوسط دخل ​​مصارعيها يبلغ حوالي 500 ألف دولار في العام، لكن العشرة أسماء التالية حققت أعلى دخل في العالم خلال العام الماضي.

    10- كيفن أوينز.. 2 مليون دولار

    دخل قائمة أبطال العالم عام 2017 حتى مارس/ آذار الماضي. ويعتبر أحدث المنضمين للقائمة، إذ جاء كيفن أوينز في المركز 10 بأرباح تقديرية وصلت 2 مليون دولار في عام 2017.

    9- دين أمبروز.. 2.2 مليون دولار

    حصل على بطولة إنتركونتيننتال حتى يونيو/حزيران الماضي، وضمن  أبطال فريق "رو" من أغسطس/ تموز إلى نوفمبر/ تشرين الثاني.

    حقق بطل "دبليو دبليو إي"  السابق دين أمبروز حوالي 2.2 مليون دولار وجاء في المرتبة التاسعة.

    وفي حين كان يعاني من إصابة في العضلة، ظل أمبروز صامدا للغاية في عام 2017 عندما حصل على لقب بطولة "Triple Crown " و" Grand Slam"  الصيف الماضي بعد هزيمة سيزارو وشيموس مع سيث رولنز.

    8- ذي أندر تيكر.. 2.5 مليون دولار

    يمكن القول إن ذي أندر تيكر أشهر اسم في تاريخ المصارعة، لكن ذي أندر تيكر جاء رقم 8 في القائمة  بأرباح تقديرية وصلت إلى حوالي 2.5 مليون دولار.

    وحتى عمر 53 ، ما زال ذي أندر تيكر قويا، قد يكون عام 2018 أفضل عام له إذ حقق انتصارا ساحقا على ذي أندر تيكر في راسلمانيا.

    7- سيث رولنز.. 2.7 مليون دولار

    جاء سيث رولنز  في المرتبة السابعة بدخل وصل إلى  2.7 مليون دولار. وبعد العودة من إصابة في الركبة ومواجهة تربل اتش في ريسلمانيا العام الماضي، لم يلتفت رولنز إلى الوراء وأصبح أدائه الأكثر تناسقا في عام 2017.

    6- راندي أورتن.. 2.9 مليون دولار

    المصارع الأمريكي راندي أورتون
    © AP Photo / RICK SCUTERI
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    حصل على لقب بطل "دبليو دبليو إي" عام 2017،  وجاء أورتن في المركز السادس بدخل وصل إلى 2.9 مليون دولار.  

    بعد فوزه ببطولة  "دبليو دبليو إي" في ريسليمانيا 33 ، كان أورتن على وشك أن يصبح واجهة عروض سماكدوون ولكنه  واجه نهاية مفاجئة كبطل بعد شهر واحد فقط.

    5- تربل اتش.. 3.2 مليون دولار

    يعد تربل اتش واحدا من أكبر الأسماء في تاريخ "دبليو دبليو إي"، وجاء في المركز الخامس بدخل بلغ 3.2 مليون دولار عام 2017.

    حقق المصارع، الذي يعمل نائبا للرئيس تنفيذي لـ"دبليو دبليو إي"،  1.7 مليون دولار من الراتب والحوافز وأسهمه في الشركات و1.5 مليون دولار من عقد المصارعة.

    4- إيه جيه ستايلز.. 3.5 مليون دولار

    حاز لقب بطل الولايات المتحدة من يوليو/ تموز إلى  أكتوبر/تشرين الثاني، وبطل "دبليو دبليو إي" من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى الوقت الحالي.

    جاء إيه جيه ستايلز في المركز الرابع بدخل بلغ 3.5 مليون دولار في عام 2017.

    3- رومان رينز.. 4.3 مليون دولار

    تمكن رومان رينز من هزيمة ذي أندرتيكر في  ريسلمانيا 33، كما حاز لقب بطل إنتركونتيننتال من نوفمبر/تشرين الثاني حتى  يناير/كانون الثاني 2018.

    بلغ دخل رينز 4.3 مليون دولار في عام 2017 ، وجاء في المرتبة الثالثة.

    2- بروك ليسنر.. 6.5 مليون دولار

    حصل على لقب بطل يونيفيرسال تشامبيون في أبريل/نيسان 2017  حتى الآن.

    انخفض ترتيب ليسنر، الذي جاء في المركز الأول العام الماضي، إلى المركز الثاني بدخل وصل إلى 6.5 مليون دولار عام 2017.

    وعلى الرغم من ظهوره  في عدد قليل من العروض هذا العام، لكن قوة ليسنار هائلة، وهذا هو السبب الوحيد في تقاضيه راتبا ضخم.

    1- جون سينا.. 10 ملايين دولار

    جون سينا هو بطل "دبليو دبليو إي" لعام  2017، بداية من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط.

    المصارع جون سينا
    Facebook @johncena
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    وقد ارتفع ترتيب ه بمعدل نقطة واحدة عن العام الماضي ، بلغت أرباح سينا لعام 2017 10 ملايين دولار، مما جعله يحتل المركز الأول.

    يعتبر سينا ​​مع "دبليو دبليو إي" منذ عام 2000 وهو واحد من الوجوه الأكثر شعبية في الشركة  في تاريخ مصارعة المحترفين. 

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