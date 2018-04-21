"لم يقبل صداقتك"... كيف تعرض طلبات الصداقة المرسلة عبر فيسبوك

من السهل نسيان طلبات الصداقة التي أرسلتها عبر فيسبوك قبل سنوات، لكن فيسبوك لم ينس ذلك، إذ يوفر الموقع طريقة سهلة لمعرفة جميع طلبات الصداقة التي قام المستخدم بإرسالها.

وبهذه الطريقة، يمكنك معرفة من قام بحذف أو رفض طلبك، كما يمكنك أن تعرف من تهرب من صداقتك، بحسب موقع "the sun" البريطاني.

How to see all the Facebook friend requests you’ve ever sent – and find out who blanked you — https://t.co/EsjUsd9laK pic.twitter.com/kRrKyEqUoK — HoaxLie News (@HoaxlieNews) April 19, 2018

عرض الطلبات المرسلة

إذا أرسلت طلبات صداقة وتم قبولها، فسيكون هذا الشخص بالتأكيد في قائمة أصدقائك، لكن فيسبوك يتتبع أيضا جميع طلبات الصداقة التي أرسلتها والتى لم يتم قبولها حتى الآن.

من الممكن أن يكون طلبك لم يشاهد بعد، ولكن من المحتمل أيضا أن يكون تم تجاهله. وأسهل طريقة هي استخدام هذا الرابط (أضغط هنا) والذي يأخذك مباشرة إلى قائمة طلبات الصداقة المرسلة.

جهاز حاسوب

وإذا لم ينجح، يمكنك الانتقال إلى صفحة "طلبات الصداقة" (Friend Requests) مباشرة، وذلك من أي جهاز حاسوب عادي أو حاسوب محمول.

ستظهر قائمة منسدلة تحتوي اقتراحات "أشخاص قد تعرفهم" أو (People You May Know). وبعد ذلك، بالضغط فوق زر "عرض الكل" (View All) بالقرب من أسفل القائمة، يظهر رابط لعرض "الطلبات المرسلة" (Sent Requests) أسفل عنوان الصفحة مباشرة.

بالضغط على الرابط تظهر لك قائمة بجميع الأشخاص الذين أرسلت إليهم طلبات صداقة لم يتم قبولها بعد.

Confirming hundreds of Facebook friend request right now. Finger is hurting but I must fight through! I will not give up until every request is accepted! The fate of the world depends on it! *Anime protagonist voice* 😂 pic.twitter.com/EYSkL9x8wg — SSJ9K/SSJCarter (@Ssj9Carter) April 21, 2018

هاتف ذكي

يمكن الانتقال إلى علامة تبويب "الأصدقاء" (Friends) من خلال تطبيق فيسبوك باستخدام الهاتف الذكي، حيث يبدو أن شخصين يقفان بجانب بعضهما البعض.

اضغط على رمز علامة "زائد" في الزاوية اليمنى من الصفحة. وستجد شريط علامات تبويب أعلى الشاشة باسم "Outgoing"، بالضغط عليه ستشاهد جميع طلبات أصدقائك المرسلة.