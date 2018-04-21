كيف التقى صلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودي وسيد مكاوي في يوم واحد

اليوم 21 أبريل/ نيسان تحل ذكرى رحيل 3 من أعلام الفن والثقافة في مصر.

فاليوم ذكرى وفاة الشاعر ورسام الكاريكاتير صلاح جاهين الـ32، والذي وافته المنية عام 1986، بعد حياة حفلت بالكثير من الإسهامات في الحياة الفنية والثقافية العربية.

يصادف اليوم #ذكرى_رحيل ثلاث قامات من #مصر!

الممثل والشاعر ورسام الكاريكاتور #صلاح_جاهين ، والملحن والمطرب الكبير #سيد_مكاوي ، وشاعر العامية الملقب ب"الخال" #عبد_الرحمن_الأبنودي. كل منهم، بطريقته، أثرى المكتبة الفنية المصرية العربية.

من هو الأقرب الى قلبك وذاكرتك؟ #راديو_الآن pic.twitter.com/eBfT585uy2 — Al Aan FM (@AlAanfmRadio) April 21, 2018

وجاهين هو مؤلف "الرباعيات" التى تعتبر أهم ما كتبه الشاعر الكبير، وهي أشعار شهيرة جدا قدمها الملحن الراحل سيد مكاوي بصوت المطرب المصري على الحجار.

في ذكرى رحيل #صلاح_جاهين.. تعرف على مسيرة صاحب الرباعيات في السينما والدراما

التفاصيل من هنا 👈 https://t.co/BA3yz4tNpe pic.twitter.com/4Zyz31a24o — الفجر الفني (@ElfagrFan) April 21, 2018

وكان جاهين صديقا لكثير من مشاهير الفنانين العرب، خصوصا الممثلة الراحلة سعاد حسني، والتقاها لأول مرة عام 1964 في موسكو بروسيا، وهو من قدمها في دور زوزو في فيلم "خلى بالك من زوزو" الذي قدمته السندريلا سعاد حسنى إلى جانب الفنان حسين فهمي.

وقد سجلت سعاد حسنى أشعاره لهيئة الإذاعة البريطانية عام 2000.

ذكرى رحيل سيد مكاوي.. صاحب الليلة الكبيرة

واليوم 21 أبريل أيضا هو ذكرى وفاة الفنان المصري سيد مكاوي والذي اشتهر بصاحب "الليلة الكبيرة".

الليلة الكبيرة ياعمي والعالم كتيرة. ماليين الشوادر يابا م الريف والبنادر

وتحل اليوم ذكرى وفاة سيد مكاوي وصلاح جاهين pic.twitter.com/hWZGwPMjUf — أخبار ولاد البلد (@WeladElBaladN) April 21, 2018

وولد مكاوي في 8 مايو/ أيار 1926، وفقد مكاوي بصره في سن سغيرة، وبدأ الإنشاد الديني صغيرا، ويقال إنه كان يحفظ الأسطوانات التي يسمعها لمرة واحدة.

وقدم مكاوي نفسه للإذاعة المصرية بأول أغانيه "يا مصر بروحي أفديكي"، ثم قدم للإذاعة كثير من الأغاني.

الفنان سيد مكاوي: الكلمة الحلوة دائما تجمع شملنا.. ما أجمل العبارة، وما أجمل النغم. pic.twitter.com/CyPSYD23vH — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) January 18, 2018

أما أكثر ما اشتهر به مكاوي فكان "المسحراتي" وهي الكلمات التي كتبها الشاعر فؤاد حداد وقدمها مكاوي بصوته، وتعتبر من أهم ما قدم في أغاني شهر رمضان.

أيضا قد سيد مكاوي أوبريت الليلة الكبيرة الشهير عام 1969.

ذكرى رحيل عبد الرحمن الأبنودي.. جامع السيرة الهلالية

وتحل أيضا اليوم 21 أبريل الذكرى الثالثة لوفاة الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي.

ويعتبر الأبنودي واحد من أهم شعراء العامية في مصر والعالم العربي، وقد ولد بمحافظة قنا جنوب مصر في 11 أبريل عام 1938.

وكان "الأرض والعيال" أول دواوين شعر الأبنودي، وفي عام 1968 أصدر ديواني "عماليات" و"جوابات حراجي القط" وهو ديوان شهير جدا له.

وللأبنودي العديد من الدواوين الشعرية، لكن تمكنه من إصدار السيرة الهلالية في 5 أجزاء يعتبر إنجاز كبيرا.

وألف الأبنودي عدد كبير من الأغنيات، وغنى له عبد الحليم حافظ وعلى الحجار ومحمد منير.