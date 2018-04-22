3 حيل ذكية في نظام "أندرويد" تعزز حماية هاتفك الذكي

يمتلئ نظام أندرويد بميزات أمان قوية وعملية، يتم تنشيط بعضها افتراضيا لحمايتك سواء كنت تدرك ذلك أم لا، في حين توجد بعض الميزات التي تستحق مزيدا من الانتباه.

في هذا التقرير نستعرض 3 إعدادات ونصائح جديدة لتقوية وتعزيز خصوصيتك، بحسب موقع "computerworld" المتخصص في أخبار التقنية.

غوغل بلاي بروتيكت

يجب تشغيل ميزة "غوغل بلاي بروتيكت" (Google Play Protect) على هاتف أندرويد، وتعمل الميزة افتراضيا ما لم تقم بتعطيلها دون قصد. ويعتبر "غوغل بلاي بروتيكت" نظام أمان أصلي يعمل بنظام أندرويد.

يقوم، من بين أشياء أخرى، بفحص هاتفك باستمرار بحثا عن التطبيقات التي لا تعمل بنحو صحيح ويحذرك إذا ظهر أي شيء مشبوه.

Experience Google Play Protect on #Nokia smartphones rocking Pure Android. It helps keep your phone safe by scanning the apps you install, complete with a Settings menu to keep you in control.

Learn more at https://t.co/xZ4p4UKv0a#NokiaMobileOnAndroid pic.twitter.com/5sLfEcK0H8 — KenyaMOJA.com (@KenMOJA) March 20, 2018

العثور على جهازي

سواء أضعت هاتفك في غير مكانه في المنزل أو فقدته في مكان ما في الخارج، تذكر دائمًا أن نظام أندرويد يمتلك آلية مدمجة خاصة به للعثور على الجهاز أو حتى أصدار رنين أو قفله.

تعمل ميزة Android Find My Device افتراضيًا. ويمكن التأكد من خلال التوجه إلى قسم الأمان نفسه في إعدادات النظام والضغط على "Find My Device".

وإذا احتجت في أي وقت تتبع هاتفك، فما عليك سوى الانتقال إلى رابط "android.com/find" من أي متصفح أو إجراء بحث على غوغل بجملة "العثور على جهازي".

القفل الذكي

الأمن أمر مفيد فقط إذا كنت تستخدمه بطريقة صحيحة، وبالنظر إلى المستوى الإضافي من الإزعاج الذي يضيفه إلى حياتنا، فمن السهل جدا أن نتكاسل عنه.

Google Smart Lock for Passwords is underused, underrated, and I wish more Android developers implemented it#techradio 📻 https://t.co/jdMjZIiCNP pic.twitter.com/1HHJI44ALu — Marsha Collier (@MarshaCollier) March 11, 2018

لكن ميزة "القفل الذكي" (Smart Lock) في نظام أندرويد تم تصميمها للتصدي لهذا الاتجاه من خلال جعل الأمان أقل إثارة للإزعاج. ويمكن أن يسمح لك تلقائيا بإلغاء قفل هاتفك عندما تكون في مكان موثوق به، مثل منزلك، على سبيل المثال أو عندما تكون متصلاً بجهاز بلوتوث موثوق به، مثل ساعة ذكية أو نظام صوت سيارتك.