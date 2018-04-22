8 أخطاء يرتكبها الناس بحق القهوة فتفقدها جودتها

شرح خبير بريطاني يعرف باسم ويل كوربي ويشغل منصب رئيس قسم القهوة في شركة "Pact Coffee" المتخصصة في تقديم خدمات بيع القهوة المحمصة، الأخطاء الصغيرة التي تبعد محبي القهوة عن تناولها شيئا فشيئا.

تحدث كوربي لموقع " Business Insider " عن الأخطاء الشائعة والصغيرة التي تبعد عشاق القهوة عن الاستمتاع بمشروبهم المفضل شيئا فشيئا.

نتيجة لارتكاب عدد من الأخطاء الصغيرة يوما بعد يوم أثناء تناول القهوة.

ومن هذه الأخطاء بحسب رأي كوربي:

1- عدم شراء القهوة طازجة: حيث لاتعتبر القهوة من المنتجات المعمرة والتي تبقى لفترة طويلة، ويجب معاملتها مثل الخبز الطازج أو الخضراوات، أي يجب شراؤها مباشرة محمصة أو من مقهى محلي وليس من المتاجر حيث تبقى هناك لفترة طويلة.

القهوة كالحُب

قليل منه لا يروي

والكثير منه لا يُشبع ☕



#مشاعري_مرات_تحتاج pic.twitter.com/rKJbP0PRRk — عاشق القهوة☕️والشعر (@Coffee_HHouse) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

2- عدم المعرفة بكمية الكافيين: حيث لايعرف معظم الأشخاص كمية الكافيين الموجودة بأنواع القهوة، فمثلا: تحتوي قهوة الإسبريسو على أكبر نسبة من الكافيين.

وكوب كبير من القهوة بسعة 200 ملل يحتوي على كافيين أكثر.

وأوضح كوربي بان نسبة الكافيين تتعلق بالفترة التي تم فيها تحضير القهوة.

الاستخلاص الممتاز السبرسو. متى تكون الحموضه عاليه و متى يكون ممتاز و متى يكون ردي pic.twitter.com/zFx0y9Ama3 — القهوة &coffee&Café (@caffe911) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

3-تحضير القهوة لمدة أقل من 4 دقائق: حيث أكد كوربي على حجم حباة القهوة بعد الطحن، فإذا كان الحجم مثاليا فمدة 4 دقائق تعتبر مثالية مع تحريك القهوة ببطء أثناء التحضير.

طريقة تحضير القهوة

(بُن — ماء — أغنية 🎶) pic.twitter.com/VF1GpvsdHh — Black Coffe ☕️ (@CoffeeBla) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

4-اختلاف حجم حبات القهوة: حيث أكد على الحجم المتناسق لحبات القهوة يساهم بدرجة كبيرة في طريقة تحضير جيدة وبالتالي الحصول على مشروب جيد، ففي حال عدم تناسق الحبوب ذلك يمنح القهوة نكهة تتميز بمرارتها.

5-استخدام أواني متسخة: حيث يشدد كوربي على نظافة الأواني التي يتم بها تحضير القهوة للمحافظة على جودتها وطعمها.

6- شرب القهوة مع الحليب والسكر: حيث اعتبر أن إضافة الحليب والسكر للقهوة ليست فكرة سيئة، لكن في حال اشتريت القهوة من محمصة جيدة فسوف تتأكد بأنك لن تحتاج للحليب والسكر.

تبخير الحليب يفضّل باستخدام حليب طازج كامل الدسم بارد قبل ادخال عصا التبخير ونحاول ندخل هوا في الحليب عشان تتكون الرغوه هالمعلومه من المبدعه سارة في @hjeencoffee 😍 وابدا بالتبخير واحاول ان الحليب ياخذ حركة الدوران وباستخدام الترمومتر لما يوصل الحليب درجة 50 مئويه اوقف pic.twitter.com/90A7Fhzzib — Coffee Blogger (@aromacoffee_11) ١٨ فبراير، ٢٠١٨

7-الاحتفاظ بالقهوة لفترة تزيد عن الشهر: أكد كوربي أنه يمكن شرب القهوة بعد شهر من طحنها لكنها ستفقد الكثير من جودتها لذلك يفضل شرب القهوة بعد طحنها خلال أسبوعين.

8-شرب القهوة الرخيصة: والمقصود هنا التي تباع بأسعار زهيدة، والتي لاتتميز بالجودة.