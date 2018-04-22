مواجهة الإرهاب بالرسم... تجمع فني في مدينة مصرية تحت شعار "ارسم للسلام" (صور)

تحت شعار "ارسم للسلام" اجتمع نحو 50 من الفنانين التشكيليين من مختلف العالم العربي في مدينة دهب المصرية بجنوب سيناء، للتأكيد على أهمية الفن من أجل السلام.

© REUTERS / SATISH KUMAR الإمارات تعلن إلغاء مهرجان دبي

من ناحيته قال أمير الوصيف رئيس مؤسسة مرسين للفنون والثقافة المنظمة للمهرجان لـ" سبوتنيك "، إن الهدف يتمثل في رسالة الفن من أجل السلام، والتأكيد على دور مصر وموقعها العالمي في السلام العالمي ، وأن الفن هو سلاح الشعوب وقواها الناعمة لمواجهة التوترات الحالية التي تهدد الإنسانية.

وأضاف أن المهرجان سيتكرر خلال السنوات المقبلة، بمشاركة عدد أكبر من الدول العربية والأجنبية، خاصة أن هذا العام شارك بالمهرجان 15 دولة عربية فقط.

وقال جمال حسان، فنان تشكيلي فلسطيني، لـ"سبوتنيك"، إن المهرجان جاء في إطار توطيد العلاقات بين الفنانين العرب والتأكيد على أهمية الرسالة "ارسم من أجل السلام" والتأكيد على دور مصر في السلام العالمي.

وأضاف أن التجمع يهدف لتعزيز الرؤى بين الفنانين وتبادل المعرفة ونقل الصور الذهنية الفنية عن مصر للدول الأخرى، وهي عملية متبادلة أيضا.

© Photo / Reham El-Sheikh مواجهة الإرهاب بالرسم

فيما قالت باسكال مسعود فنانة تشكيلية لبنانية لـ"سبوتنيك" إن الملتقى فريد من نوعه للتأكيد على رسالة المحبة التي اجتمع حولها كل المشاركين في المهرجان، والتأكيد على مواجهة التطرف والعنف في العالم من خلال الرسم والفن والسلام بين جميع الشعوب.

© Photo / Reham El-Sheikh مواجهة الإرهاب بالرسم

من ناحيته قال مصطفى غنيم فنان تشكيلي من مصر لـ"سبوتنيك"، إن الهدف من المهرجان هو خلق نوع من الترابط الفني والتواصل على المستوى غير الرسمي، وهو نوع هام من العلاقات العربية، التي تُعزز من خلال تلك الملتقيات، وأن السلام بحاجة لنشره وتعزيز أفكاره من خلال تلك اللقاءات والمهرجانات المختلفة.

© Photo / Reham El-Sheikh مواجهة الإرهاب بالرسم

وتجدر الإشارة إلى أن المهرجان يقام خلال الفترة من 19 إلى 25 أبريل/ نيسان الجاري بمشاركة 15 دولة عربية منها مصر، لبنان، الأردن، الكويت، عمان، السعودية، فلسطين، تونس، الامارات، سوريا، العراق، المغرب، عمان، الجزائر.

© Photo / Reham El-Sheikh مواجهة الإرهاب بالرسم

ويهدف المهرجان إلى إقامة الفعاليات في الأماكن الطبيعية على البحر في مدينة دهب السياحية، بما يعكس الصور الجميلة عن مصر ويوفر المناخ الطبيعي للمشاركين.