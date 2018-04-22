مواجهة الإرهاب بالرسم... تجمع فني في مدينة مصرية تحت شعار "ارسم للسلام" (صور)

وأضاف أن المهرجان سيتكرر خلال السنوات المقبلة، بمشاركة عدد أكبر من الدول العربية والأجنبية، خاصة أن هذا العام شارك بالمهرجان 15 دولة عربية فقط.
وقال جمال حسان، فنان تشكيلي فلسطيني، لـ"سبوتنيك"، إن المهرجان جاء في إطار توطيد العلاقات بين الفنانين العرب والتأكيد على أهمية الرسالة "ارسم من أجل السلام" والتأكيد على دور مصر في السلام العالمي.
وأضاف أن التجمع يهدف لتعزيز الرؤى بين الفنانين وتبادل المعرفة ونقل الصور الذهنية الفنية عن مصر للدول الأخرى، وهي عملية متبادلة أيضا.
فيما قالت باسكال مسعود فنانة تشكيلية لبنانية لـ"سبوتنيك" إن الملتقى فريد من نوعه للتأكيد على رسالة المحبة التي اجتمع حولها كل المشاركين في المهرجان، والتأكيد على مواجهة التطرف والعنف في العالم من خلال الرسم والفن والسلام بين جميع الشعوب.
من ناحيته قال مصطفى غنيم فنان تشكيلي من مصر لـ"سبوتنيك"، إن الهدف من المهرجان هو خلق نوع من الترابط الفني والتواصل على المستوى غير الرسمي، وهو نوع هام من العلاقات العربية، التي تُعزز من خلال تلك الملتقيات، وأن السلام بحاجة لنشره وتعزيز أفكاره من خلال تلك اللقاءات والمهرجانات المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن المهرجان يقام خلال الفترة من 19 إلى 25 أبريل/ نيسان الجاري بمشاركة 15 دولة عربية منها مصر، لبنان، الأردن، الكويت، عمان، السعودية، فلسطين، تونس، الامارات، سوريا، العراق، المغرب، عمان، الجزائر.
ويهدف المهرجان إلى إقامة الفعاليات في الأماكن الطبيعية على البحر في مدينة دهب السياحية، بما يعكس الصور الجميلة عن مصر ويوفر المناخ الطبيعي للمشاركين.
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