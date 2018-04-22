حذاء مايكل جاكسون "السحري" يعرض في المزاد العلني

سيتم بيع حذاء مايكل جاكسون، الذي قام فيه بعرض رقصة "مون ووك" لأول مرة، 26 مايو/أيار في المزاد العلني في ولاية كاليفورنيا.

سبوتنيك. وجاء على موقع المزاد العلني "تم ارتداء هذا الحذاء الجلدي الأسود المصنع من قبل شركة "Florsheim Imperial Michael Jackson" خلال بروفة لأغنية "Billie Jean" (لبرنامج Motown 25).

وقد قام مايكل جاكسون خلال ذلك العرض بتقديم رقصة "مون ووك" لأول مرة، وتوجد كتابة على واحدة من الأحذية "مايكل 2".

وفي السابق، لم تكن هذه الأحذية معروضة للبيع بالمزاد. وتقدر تكلفتها بخمسة آلاف دولار.

© Photo/ GWS Auctions حذاء مايكل جاكسون

وسيتلقى المشتري، جنبا إلى جنب مع الأحذية، رسالة من مصممة الرقص والراقص الشهير ليستر ويلسون، والتي تقول أن جاكسون أهداه هذه الأحذية بعد البروفة. ووفقا له، أشار مايكل جاكسون إلى أن هذا "حذائه السحري".

ودخلت أغنية "Billie Jean" إلى الألبوم "Thriller" وهو السادس للمغني وأصبحت واحدة من أشهر أغاني جاكسون.