الشرطة الكندية تكشف تفاصيل مقتل لبنانية على يد صديقها

كشفت الشرطة الكندية عن تفاصيل الحادث الذي راح ضحيته شابة كندية من أصل لبناني، والتي قتلت على يد صديقها السابق.

وذكرت الشرطة أن صديق الفتاة السابق سدد لها 40 طعنة، قبل أن يطلق عليها رصاصتين حين حاولت الهروب منه، بحسب صحيفة "النهار" اللبناينة.

وتم إغلاق القضية بعد أن فارق القاتل الحياة، بعد أيام من تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وكانت أسرة الضحية أبلغت الشرطة أنها عثرت على جثتها في الساعات الأولى من صباح يوم 25 مارس/ آذار الماضي، في مدينة كالغاري.

​وأشارت الشرطة إلى أن الفتاة والشاب كانا قد غادرا أحد المقاهي في وسط مدينة كالغاري قرابة الثالثة من صباح 25 مارس/ آذار، وأنهما لم يكونا على علاقة في ذلك الوقت، وبعد نحو ساعة، اتصلت الضحية بأحد أصدقائها وأخبرته أن الشاب يرفض إعادتها إلى سيارتها.

تفاصيل مروّعة… للحظات الشابة اللبنانية نادية الديب الأخيرة في كندا!https://t.co/YUc4k1LS0t pic.twitter.com/XH6q0pHFQS — Lebanon Debate (@lebanondebate) April 19, 2018

​وأضاف الشرطة أن القاتل ركن سيارته خلف منزل في المدينة الكندية، وبعد 15 دقيقة، قام بطعن نادية مرارا وتكرارا، وتمكنت الفتاة من الفرار من السيارة، رغم إصاباتها إلا أن القاتل تتبعها وأطلق النار عليها مرتين بواسطة بندقية، اشتراها بشكل قانوني قبل أسبوعين من الجريمة.