الشرطة الكندية تكشف تفاصيل مقتل لبنانية على يد صديقها

وذكرت الشرطة أن صديق الفتاة السابق سدد لها 40 طعنة، قبل أن يطلق عليها رصاصتين حين حاولت الهروب منه، بحسب صحيفة "النهار" اللبناينة.
وتم إغلاق القضية بعد أن فارق القاتل الحياة، بعد أيام من تبادل إطلاق النار مع الشرطة.
وكانت أسرة الضحية أبلغت الشرطة أنها عثرت على جثتها في الساعات الأولى من صباح يوم 25 مارس/ آذار الماضي، في مدينة كالغاري.
طعنها 40 مرة قبل أن يطلق النار عليها: #اللبنانية #نادية_الديب ضحية إغترابية جديدة – @homicide_canada https://t.co/FURzI3Kz4y pic.twitter.com/oKYXt1CQCg— Beirut Gate (@beirutgate) April 19, 2018
وأشارت الشرطة إلى أن الفتاة والشاب كانا قد غادرا أحد المقاهي في وسط مدينة كالغاري قرابة الثالثة من صباح 25 مارس/ آذار، وأنهما لم يكونا على علاقة في ذلك الوقت، وبعد نحو ساعة، اتصلت الضحية بأحد أصدقائها وأخبرته أن الشاب يرفض إعادتها إلى سيارتها.
تفاصيل مروّعة… للحظات الشابة اللبنانية نادية الديب الأخيرة في كندا!https://t.co/YUc4k1LS0t pic.twitter.com/XH6q0pHFQS— Lebanon Debate (@lebanondebate) April 19, 2018
وأضاف الشرطة أن القاتل ركن سيارته خلف منزل في المدينة الكندية، وبعد 15 دقيقة، قام بطعن نادية مرارا وتكرارا، وتمكنت الفتاة من الفرار من السيارة، رغم إصاباتها إلا أن القاتل تتبعها وأطلق النار عليها مرتين بواسطة بندقية، اشتراها بشكل قانوني قبل أسبوعين من الجريمة.
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