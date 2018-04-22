"مؤشر خطر"... دراسة: 5 % فقط من البشر يتنفسون هواء نقي

© AP Photo / Anupam Nath تلوث الهواء يقتل 750 ألف شخص في ريف هذه الدولة

ويعد التلوث أحد أهم المخاوف في معظم المدن المتقدمة في جميع أنحاء العالم، ويعرف الهواء الملوث بأنه الهواء الذي يحتوي على ملوثات جسيمات دقيقة عند مستوى يفوق إرشادات جودة الهواء العالمية، بحسب موقع " interestingengineering " الأمريكي.

ويؤثر تلوث الهواء أكثر على المجتمعات الفقيرة، كما تتأثر صحة الناس سلبا بسبب الزيادة في التلوث العالمي، إذ يسبب تلوث الهواء خسائر كبيرة في حياة البشر.

Recent Study Reveals Only 5 Percent of Us Have the Privilege to Breathe Fresh Air https://t.co/MBYbaZR02a pic.twitter.com/rzfWb7txmG — miindet (@miindet) April 22, 2018

وتفيد الدراسة التي أجراها معهد الصحة الدولي (HEIC) في الولايات المتحدة أن الفجوة بين أقل البلدان تلوثا والأكثر تلوثا تتزايد كل عام.

تأتي كل من كندا وأستراليا وفنلندا والسويد وأيسلندا قائمة البلدان الأدنى في تلوث الهواء، في حين جاءت الصين في أعلى قائدة الدول الأكثر تلوثا، حيث أن 5 في المائة فقط من سكان العالم قادرين على تنفس هواء جيد، يعتبر ذلك مؤشرا خطرا ويهدد حياة الناس.