علاج "مبتكر" لعلاج كسور العظام بمساعدة "العنكبوت"

طور فريق من المهندسين البيولوجيين طريقة للاستفادة من قوة حرير العنكبوت من أجل علاج كسور العظام.

ويعتبر حرير العنكبوت أحد أقوى الإبداعات الطبيعية في الكون، بحسب موقع "interestingengineering" الأمريكي.

New Research Uses Spider Silk to Heal Bones https://t.co/RrAQJ0gtzX — Mike Peters (@MikePet80634096) April 22, 2018

واستخدم الفريق، الذي يعمل في جامعة "كونيتيكت" الأمريكية ألياف الحرير لإنشاء مركب جديد قابل للتحلل، وعلى وجه التحديد مركب يشبه المادة التي يستخدمها الجسم لإصلاح العظام.

ويأمل الباحثون أن يتخطى اختراعهم الجديد مشكلة التصدعات والمضاعفات التقليدية التي تأتي في أثناء علاج العظام.

وفي سبيل التغلب على هذه المشكلات، كرست الأستاذة "موي وي" كامل خبرتها في مجال علوم المواد والهندسة الطبية الحيوية لتقديم هذا الاختراع.

استخدمت "موي" بروتينًا موجودًا في حرير العنكبوت يُسمى "الفبرويين" و هو مادة بروتينية غير قابلة للذوبان تساعد العنكبوت في صنع الحرير الصلبة الذي يتميز بقوة شد عالية.

تقول موي، التي تعمل أيضاً في كلية الهندسة:

حققت نتائجنا مستوى عالي من الفاعلية من حيث القوة والمرونة.