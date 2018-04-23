3 مشروبات "طاقة" طبيعية يمكنك تحضيرها في المنزل… تعرف على المكونات وطريقة التحضير

فبدلا من تناول فنجان قهوة أو كوبا من الشاي، من الممكن تحضير أحد مشروبات الطاقة المفيدة لتوفير قد كبير من الطاقة، بحسب مجلة "Reader's Digest" الأمريكية.

سموثي البطاطا الحلوة

يمكن استخدام البطاطا الحلوة في تحضير مشروب طاقة طبيعي لتبدأ به يومك. يقول بوني تاوب ديكس، خبير التغذية ومؤسس موقع "BetterThanDieting": "البطاطا الحلوة تحتوي على الكربوهيدرات والألياف التي توفر الطاقة طويلة الأمد مع الفيتامينات أيه وسي".

المكونات وطريقة التحضير

1/2 حبة بطاطا متوسطة الحجم مطهية، و1/2 كوب عادي من لبن الزبادي، و1/2 كوب من اللبن، و1/2 موزة. و1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو ، و3 مكعبات ثلج.

تمزج جميع المكونات المذكورة في خلاط على سرعة عالية.

مشروب الطاقة بالتفاح والموز

يقول كالب باك، خبير الصحة والعافية في شركة "مايبل": "إن التفاح مصدر كبير لكل من الطاقة المدى الأجل وقصيرة المدى. بالإضافة إلى كونه غنيًا بمضادات الأكسدة، ويحتوي التفاح على الفيتامينات الطبيعية والسكريات التي تطلق ببطء في جميع أنحاء الجسم"..

المكونات وطريقة التحضير

تفاحتين متوسطتي الحجم ومقشرتين. وموزتين مجمدتين، و3 إلى 4 حبات من البلح. و1/4 كوب حليب. بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من زبدة الجوز. و1/2 كوب من الثلج المجروش.

تمزج جميع المكونات في خلاط حتى يصبح الخليط سلس. ويقدم بارد.

عصير البطيخ

يكمن سر هذا المشروب في أنه مستخلص من حبوب البن الخضراء، تقول ميليسا ريفكين، خبيرة التغذية والتي طورت هذه الوصفة: "أظهرت خلاصة حبوب البن الخضراء أنها تحمل فوائد صحية مذهلة، بما في ذلك مضادات الأكسدة الغنية، وعلى وجه التحديد حمض الكلوروجينيك النقي، الذي ويحسن مستويات الكوليسترول، كما أن لديه خصائص مختلفة مضادة للشيخوخة ومرتبطة بطول العمر.

Watermelon is so refreshing! But have you ever tried it in a smoothie? 💖This recipe is super refreshing and delicious!https://t.co/GIyFWbF2Ih pic.twitter.com/KUWSyHsE2O — Kayla Itsines (@kayla_itsines) March 21, 2018

المكونات وطريقة التحضير

1 1/2 أكواب عصير الليمون و2 كوب من البطيخ و1 كوب من الفراولة المجمدة و½ ليمونة. ومستخلص حبوب البن الأخضر.

مزج جميع المكونات والاستمتاع.