السينما في السعودية تنفرد بعرض فيلم ضخم قبل هوليوود

تستعد السينما في المملكة العربية السعودية، لتحقيق انفرادة هي الأولى من نوعها، باستقبال أحدث أجزاء فيلم الأبطال الخارقين الشهير "أفنجرز: إنفينيتي وور"، خلال الأسبوع الحالي.

أعلن حساب "السينما في السعودية" عبر موقع "تويتر"، أمس الأحد 22 نيسان/ أبريل، أن العرض الأول لفيلم "أفنجرز: إنفينيتي وور" على مستوى العالم، سيكون من خلال السينما السعودية يوم الخميس 26 أبريل، ومن ثم سيتم عرضه في صالات السينما الأمريكية.

الخميس 26 April العرض الأول لفيلم Avengers: infinity war من السلسلة الشهيرة " المنتقمون " إحدى الإنتاجات الضخمة لاستوديو مارفل ، العرض الأول على مستوى العالم سيكون من خلال #السينما_السعودية ومن ثم سيتم عرضه في صالات السينما الأمريكية. pic.twitter.com/rP0lLlohnU — السينما السعودية (@Cinemas_KSA) April 22, 2018

© Photo / Facebook @avengers 8 أبطال خارقين قد يلقى أي منهم حتفه في الجزء الجديد من أفلام "أفنجرز"

​ومن المقرر أن يعرض فيلم "أفنجرز: إنفينيتي وور" في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 27 أبريل الجاري.

والفيلم هو الجزء الثالث والجديد من سلسلة أفلام "أفنجرز" المستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية، ويشهد أكبر تجمع للأبطال الخارقين في تاريخ السينما العالمية، وهم "الرجل الحديدي"، و"كابتن أمريكا"، و"هالك"، و"ثور"، و"بلاك ويدو"، و"سبايدر مان"، و"آي هوك"، و"دكتور سترينج"، وغيرهم من الأبطال الخارقين.

وتم إنتاج فيلم "أفنجرز: إنفينيتي وور" على مدار 4 سنوات، بسبب ميزانية إنتاجه الضخمة، وهو من بطولة روبرت داوني جونيور، وكريس إيفانز، ومارك روفالو، وسكارليت جوهانسون، وبينيديكت كامبرباتش.

وافتتحت السينما في السعودية، بعد غياب ما يقرب من 40 عاما، الأربعاء 18 أبريل، في مركز الملك عبد الله المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

ووقع الاختيار على فيلم البطل الخارق "Black Panther"، من إنتاج "مارفل" ليكون أول فيلم يعرض عبر دور السينما في السعودية.