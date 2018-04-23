أحدثهم وئام الدحماني... فنانون عرب ماتوا في مرحلة الشباب

صدم الوسط الفني العربي، الإثنين 23 نيسان/ أبريل الجاري، من خبر وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني، عن عمر ناهز 34 عاما، في أحد فنادق إمارة أبوظبي الخليجية، إثر الإصابة بأزمة قلبية.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH بالصور...مشاهير رحلوا في عام 2017

وهكذا تنضم وئام الدحماني إلى قائمة طويلة من الفنانين العرب، الذين داهمهم الموت وهم في مرحلة الشباب، وهم في قمة مجدهم الفني، نستعرض أبرزهم في السطور التالية:

عامر منيب

رحل المطرب المصري، عامر منيب، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2011، عن عمر بلغ 48 عاما، بعد صراع مع ورم في القولون، ومسيرة فنية قصيرة.

ميرنا المهندس

رحلت الممثلة المصرية بعمر 37 عاما، بعد صراع مع المرض.

علاء ولي الدين

توفي الممثل الكوميدي المصري، قبل بلوغه سن الأربعين، إثر أزمة سكر حادة، في أول أيام عيد الأضحى.

عمرو سمير

توفي المذيع والممثل المصري في 2017، عن عمر ناهز 33 عاما، إثر سكتة قلبية.

هالة فؤاد

رحلت الممثلة المصرية وزوجة الممثل الراحل أحمد زكي، بعمر 35 عاما، بعد صراع مع سرطان الثدي.

سوزان تميم

توفيت المطربة اللبنانية سوزان تميم عن عمر بلغ 31 عاما، إثر جريمة قتل في إمارة دبي الخليجية، تورط فيها رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى.

ذكرى

قتلت المطربة التونسية ذكرى في داخل شقتها في حي الزمالك المصري، لترحل عن عمر ناهز 37 عاما.

رجاء بلمليح

توفيت المطربة المغربية عن 41 عاما.

خالد صالح

غيب الموت الممثل المصري خالد صالح بعمر 49 عاما، بعد معاناة مع مرض القلب، بعد تصويره للجزء الثاني من فيلم "الجزيرة".

مديحة كامل

رحلت الممثلة المصرية مديحة كامل عن عمر ناهز 49 عاما، بعد معاناة من مرض في القلب، وكان آخر أفلامها "بوابة إبليس".

نعيمة عاكف

رحلت "أسطورة الرقص الشرقي" المصرية عن عمر بلغ 39 عاما، بعد صراع مع سرطان الثدي.

عماد عبد الحليم

غيب الموت المطرب المصري عماد عبد الحليم عن عمر بلغ 36 عاما، وسط شائعات بأن السبب هو جرعة زائدة من المخدرات.

الضيف أحمد

رحل الممثل المصري والضلع الثالث في فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" عن عمر ناهز 34 عاما.

كاميليا

رحلت الممثلة المصرية وواحدة من أشهر فنانات الإغراء كاميليا، عن عمر بلغ 31 عاما، إثر حادث سقوط طائرة كانت متجهة بها إلى روما.

عبد الله محمود

رحل الممثل المصري عبد الله محمود، عن عمر بلغ 49 عاما، بعد صراع مع سرطان المخ.

محمد فوزي

توفي الموسيقار والمطرب المصري محمد فوزي، عن عمر ناهز 46 عاما، إثر سرطان في العظام.

عمر خورشيد

رحل عازف الغيتار المصري، شقيق الممثلة شيريهان، عن عمر بلغ 36 عاما، نتيجة حادث سيارة غامض.

أسمهان

رحلت المطربة من أصول سورية، وصاحبة أغنية "ليالي الأنس في فيينا"، عن عمر ناهز 27 عاما فقط، إثر سقوط سيارتها في ترعة.

عبد الحليم حافظ

رحل المطرب المصري عبد الحليم حافظ الملقب بـ "العندليب الأسمر" في عام 1977، عن عمر بلغ 48 عاما، بعد صراع مزمن مع مرض البلهارسيا.