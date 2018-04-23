أول رسالة من شيرين عبد الوهاب لأصدقائها بعد وفاة والدها

في أول رد منها، بعد وفاة والدها الأسبوع الماضي، وجهت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، رسالة إلى أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني الذين واسوها في أحزانها.

غردت شيرين عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "شكرا لكل إخواتي وأصحابي اللي كانوا جنبي. ربنا يخليكوا ليا وميحرمنيش منكم، كلامكم ووقفتكم معايا دي عندي بالدنيا".

شكراً لكل اخواتي واصحابي اللي كانوا جنبي. ربنا يخليكوا ليا وميحرمنيش منكم، كلامكم ووقفتكم معايا دي عندي بالدنيا. — شيرين عبدالوهاب (@sherine) April 23, 2018

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وكانت شيرين عبد الوهاب قد حضرت عزاء والدها ، الجمعة 20 نيسان/ أبريل الجاري، في مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وحضر العزاء العديد من أصدقاء شيرين من داخل الوسط الفني، من أبرزهم، أحمد حلمي، وزوجته منى زكي، وسميرة سعيد، وسمية الخشاب، والإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني.

وتوفي والد شيرين عبد الوهاب، بعد صراع مع المرض.

ورحل والد شيرين عبد الوهاب، بعد مرور 10 أيام من احتفالها بزواجها من المطرب المصري حسام حبيب.

وكانت شيرين عبد الوهاب، متزوجة من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وأنجبت منه طفلتين، هما مريم وهانا.