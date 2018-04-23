أول رسالة من شيرين عبد الوهاب لأصدقائها بعد وفاة والدها

غردت شيرين عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "شكرا لكل إخواتي وأصحابي اللي كانوا جنبي. ربنا يخليكوا ليا وميحرمنيش منكم، كلامكم ووقفتكم معايا دي عندي بالدنيا".
شكراً لكل اخواتي واصحابي اللي كانوا جنبي. ربنا يخليكوا ليا وميحرمنيش منكم، كلامكم ووقفتكم معايا دي عندي بالدنيا.— شيرين عبدالوهاب (@sherine) April 23, 2018
وحضر العزاء العديد من أصدقاء شيرين من داخل الوسط الفني، من أبرزهم، أحمد حلمي، وزوجته منى زكي، وسميرة سعيد، وسمية الخشاب، والإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني.
وتوفي والد شيرين عبد الوهاب، بعد صراع مع المرض.
ورحل والد شيرين عبد الوهاب، بعد مرور 10 أيام من احتفالها بزواجها من المطرب المصري حسام حبيب.
وكانت شيرين عبد الوهاب، متزوجة من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وأنجبت منه طفلتين، هما مريم وهانا.
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