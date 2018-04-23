شاهد... لقطات مدهشة من مسابقة "مقاومة الجاذبية"

شارك أكثر من 30 متسابقا من أمريكا وإسبانيا وإيطاليا، ومن جميع أنحاء بريطانيا، في دنبار بالقرب من إدنبره في اسكتلندا، في البطولة الأوروبية الثانية الخاصة بتراص الحجارة.

وتقوم فكرة البطولة، على إنشاء المتسابقين منحوتات فنية تتسم بالتعقيد، وبشكل يتحدى الجاذبية الأرضية، من الصخور والحصى، التي تم جمعها على شاطئ "عين الكهف" المتواجد في إدنبره، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست".

ويتم تنظيم المسابقة من قبل الفنان جيمس كريج بيج، والذي يقول إن تراص الحجارة هو نشاط تأملي يجعل "روحك تنبض بالحياة".

وكانت أول مسابقة لتراص الأحجار، أقيمت في عام 2016 في بريطانيا، باسم "تحدي جون موير".

بطولة أوروبا في "رص الحجارة" لعام 2018 — المملكة المتحدة#عيش_الآن pic.twitter.com/to6DP08hUT — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) April 23, 2018

وولد جون موير في دنبار في عام 1838، وأصبح معروفا باسم "أبو الحدائق الوطنية"، نسبة لأعماله الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة، والتي ساعدت في الحفاظ على وادي يوسمايت، ومنتزه سيكويا الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية.