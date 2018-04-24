سيدة تشكو معاملتها "كالمجرمين" في مطار أمريكي بسبب تفاحة

أعلنت سيدة أن موظفي الجمارك الأمريكيين فرضوا عليها غرامة مقدراها 500 دولار إثر العثور في حقيبتها على تفاحة أعطيت لها خلال رحلة طيران.

ووفقا لما نشرته صحيفة "يو إس توداي"، كانت كريستال تادلوك قادمة من باريس لأمريكا، واحتفظت بالتفاحة التي قدمت لها على متن الطائرة لتأكلها خلال رحلة طيرانها الثانية إلى دنفر.

© AFP 2018 / Kimihiro Hoshino سر تفاحة ستيف جوبز

وأوضحت السيدة أن التفاحة كانت داخل حقيبة بلاستيكية، وأنها سألت الموظف هل يجب عليها التخلص منها أو أكلها، إلا أنه أصر على تغريمها 500 دولار.

وأشارت تادلوك إلى أنها ستقوم بتحريك دعوى قضائية ضد الموظف وهيئة الجمارك، معلقة "من سوء الحظ أن يمر المرء بكل ذلك ويعامل كالمجرم بسبب ثمرة فاكهة".

ورفض متحدث باسم شركة "دلتا" التي كانت تادلوك تسافر على متن طائرتها، التعليق على الواقعة، إلا أن الشركة أصدرت بيانا جاء فيه "نطالب عملائنا بضروة اتباع قواعد وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية".