سيدة تشكو معاملتها "كالمجرمين" في مطار أمريكي بسبب تفاحة

ووفقا لما نشرته صحيفة "يو إس توداي"، كانت كريستال تادلوك قادمة من باريس لأمريكا، واحتفظت بالتفاحة التي قدمت لها على متن الطائرة لتأكلها خلال رحلة طيرانها الثانية إلى دنفر.
وأشارت تادلوك إلى أنها ستقوم بتحريك دعوى قضائية ضد الموظف وهيئة الجمارك، معلقة "من سوء الحظ أن يمر المرء بكل ذلك ويعامل كالمجرم بسبب ثمرة فاكهة".
ورفض متحدث باسم شركة "دلتا" التي كانت تادلوك تسافر على متن طائرتها، التعليق على الواقعة، إلا أن الشركة أصدرت بيانا جاء فيه "نطالب عملائنا بضروة اتباع قواعد وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية".
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