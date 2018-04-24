"فيسبوك" تزيل المحتوى المتعلق بـ "داعش" و"القاعدة"

أعلنت شركة "فيسبوك"، أمس الإثنين، 23 نيسان/ أبريل، أنها أزالت أو وضعت علامات تحذير على 1.9 مليون محتوى متطرف يتعلق بتنظيم "داعش" الإرهابي، أو تنظيم "القاعدة" الإرهابي، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، وهو ما يمثل نحو ضعفي تلك المحتويات مقارنة بالربع السابق.

ويضغط الاتحاد الأوروبي على "فيسبوك" ومنافسيها في مجال التكنولوجيا، لإزالة المحتوى المتطرف على وجه السرعة، أو مواجهة تشريع يرغمها على عمل ذلك، ويبذل القطاع جهودا متزايدة لإظهار مدى التقدم في الاستجابة لتلك الضغوط.

وقالت "فيسبوك" في منشور على مدونة للشركة، إنه تمت إزالة "الغالبية العظمى" من بين 1.9 مليون محتوى متطرفا، فيما تم وضع علامات تحذير على نسبة صغيرة من هذه المحتويات، لأنه يتم تبادلها من أجل أغراض معلوماتية أو أغراض مكافحة التطرف.

وتستخدم "فيسبوك" برنامجا آليا، مثل مطابقة الصور للكشف عن بعض المواد المتعلقة بالتطرف، وقالت الشركة إن إزالة المحتوى المتطرف استلزمت في المتوسط أقل من دقيقة خلال الربع الأول من العام.

وتحظر "فيسبوك" على الإرهابيين استخدام شبكتها، ولم تحدد في السابق ما يتضمنه تعريفها للإرهاب.