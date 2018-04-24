"غوغل شات"... كل ما نعرفه عن تطبيق المراسلة الجديد من "غوغل"

أعلنت شركة "غوغل" عن خطط لإصلاح طريقة اتصال مستخدمي هواتف "أندرويد" الذكية بعضها ببعض بشكل كامل.

كشفت "غوغل" عن أحدث منتجاتها، تطبيق "غوغل شات" (Google Chat)، وهو خدمة جديدة تهدف إلى السماح لمستخدمي "أندرويد" بإرسال رسائل وملفات صور عن طريق شبكة البيانات. ويعمل التطبيق بطريقة مشابهة لتطبيقات مثل "واتسآب" و"آي مسج" من "آبل"، بحسب موقع "ذا ويك" البريطاني.

Google Chat: What is it and when is it out? https://t.co/eSy4EJAbbn pic.twitter.com/5FfioFPXBw — MSN Philippines (@msnph) April 24, 2018

ما هو تطبيق "غوغل شات"

"غوغل شات" هو عبارة عن خدمة مراسلة جديدة مصممة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد".

© AP Photo / Virginia Mayo غوغل تطلق خدمة مراسلة جديدة منافسة لـ"واتسآب"

وكما هو الحال حاليا، تقتصر تطبيقات المراسلة في هواتف "أندرويد" على الرسائل النصية العادية، الأمر الذي يقيد المستخدمين في استخدام أحرف معينة وملفات وسائط مضغوطة. ونتيجة لذلك، يميل المستخدمون إلى استخدم تطبيقات المراسلة المجانية الأخرى، مثل "واتسآب".

وتهدف "غوغل" من خلال التطبيق إلى تزويد مستخدمي "أندرويد" بتطبيق مراسلة مدمج يعتمد على تقنية خدمات الاتصالات الغنية (RCS)، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

هل فشل "غوغل ألو"؟

يعتبر "غوغل ألو" (Google Allo) المحاولة الأخيرة للشركة لتقديم خدمة مراسلة فورية، لكنه لم يحظ بنفس شعبية التطبيقات الشهيرة مثل "واتسآب" و"فيسبوك ماسنجر".

وعلى الرغم من أن تطبيق "غوغل ألو" جاء بجميع الميزات التي قد يتوقعها مستخدمو تطبيقات المراسلة، فإنه لم يقدم أي شيء جديد للأشخاص الذين يستخدمون "واتسآب" وفيسبوك ماسنجر"، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

ما يعني أن الشركة فشلت في تحقيق متطلبات مستخدمي الهاتف الذكي، كما يقول الموقع المختص بأخبار التكنولوجيا.

وبعد عامين فقط من طرحه في متجر "غوغل بلاي"، توقفت الشركة الآن عن تطوير "ألو"، وبدلاً من ذلك، تركز جهودها على إطلاق التطبيق الجديد.

ما الذي يميز "شات" عن تطبيقات المراسلة الأخرى؟

قيام "غوغل" بطرح مميزات عملاقة لتنافس بها "واتسآب" أو "فيسبوك ماسنجر" ليس بالأمر المهم. لكن التطبيق يمثل أفضل فرصة لغوغل لتغيير الوضع الراهن بالنسبة لمستخدمي تطبيقات المراسلة الفورية.

ويرجع ذلك إلى أنه سيتم دمجه في الهواتف الذكية المستقبلية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد مباشرة، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، لذلك لن يضطر المستخدمون إلى تنزيل التطبيق يدويًا من متجر التطبيقات.

وقالت الصحيفة إن معظم شركات تصنيع الهواتف الذكية الكبرى، بما في ذلك سامسونج، تعهدت بتثبيت التطبيق كمعيار قياسي على أجهزتها.

ويقول موقع "ذا صن" البريطاني إن شركة مايكروسوفت قد اشتركت بالفعل في الخدمة، مما يوحي بأن خدمة "غوغل شات" قد تأتي مثبتة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل "ويندوز 10"، ويتيح ذلك للمستخدمين بدء محادثة على هواتفهم ومتابعتها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

متى يُطرح في الأسواق؟

لم تعلن "غوغل" بعد موعد طرح تطبيق "شات" على أجهزة أندرويد ولكن موقع "BGR " الأمريكي يقول إنه من المتوقع أن يصبح متاح "في وقت لاحق من هذا العام".