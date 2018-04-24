ثلث أصحاب العمل ينظرون "نظرة سيئة" للموظفين الذين يغادرون العمل في "الوقت المحدد"

كشفت دراسة حديثة أن ما يقرب من اثنين من أصل خمسة أشخاص يبقون في العمل لوقت متأخر، في ما يبدو أنه نتيجة ثقافة تشجيعية يروجها رؤساء العمل.

وجد بحث أجراه موقع "totaljobs" أن واحدا بين كل ثلاثة مديرين ينظرون إلى الموظفين الذين يغادرون العمل في الوقت المحدد نظرة "سيئة، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

One in three employers 'look down' on staff who leave work on time — your rights https://t.co/pbpggKnhDZ pic.twitter.com/RnFkOwFCxP — Mirror Money Saving (@MirrorMoney) April 19, 2018

وكان من بين الموظفين الذين من المرجح أن يعملوا لساعات إضافية العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات وموظفو الموارد البشرية والمحاسبون والمعلمون، وفقاً لدراسة استقصائية شملت ألف عامل و250 من المديرين.

وكان الموظفون الأصغر سنا يميلون للعمل ساعات إضافية، إذ يشعر ثلاثة من بين كل خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 سنة بالقلق من مدريهم أو زملائهم الذين قد يعتقدون أنهم لا يعملون بجد إذا غادروا في الوقت المحدد.