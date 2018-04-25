بيع رسالة لفاجنر مقابل 34 ألف دولار في مزاد بالقدس

أعلنت دار كيدم للمزادات، أمس الثلاثاء 24 أبريل/نيسان، إن رسالة كتبها المؤلف الموسيقي الألماني ريتشارد فاجنر تبرز عداءه للسامية بيعت في مزاد بالقدس لجامع مقتنيات يهودي من سويسرا مقابل 34 ألف دولار.

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وونقلت رويترز عن مورين إيرين، رئيس دار المزادات، قوله:

إن فاجنر كتب الرسالة على ورقة مزدوجة، بات لونها ضاربا إلى الصفرة، في لوسرن بسويسرا عام 1869. وكانت موجهة على ما يبدو إلى الفيلسوف الفرنسي إدوارد شور.

وقالت كيدم على موقعها الإلكتروني إن فاجنر يحاول في الرسالة شرح لشور الأفكار التي وردت في مقاله المعادي للسامية "اليهودية في الموسيقى" ويقول فيها إن الفرنسيين لا يستطيعون فهم "التفسير المدمر للروح اليهودية على الثقافة الحديثة".

وكان فاجنر، الذي تجري الإشادة بموسيقاه الأوبرالية باعتبارها روائع موسيقية، المؤلف الموسيقي الأثير لدى أدولف هتلر. وتبنى هتلر وأتباعه النازيون كتابات فاجنر وفكره المعادي للسامية، وتوفي فاجنر عام 1883 في مدينة البندقية قبل أكثر من ست سنوات من ميلاد هتلر في النمسا.