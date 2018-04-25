تحديث "صادم" من واتسآب لمستخدميه

تعمل منصة الرسائل الفورية "واتسآب" على رفع الحد الأدنى لسن المستخدمين في أوروبا إلى 16 عاما من أجل الالتزام بقانون الخصوصية الأوروبية الجديد.

يذكر أن الحد الأدنى لعمر المستخدم في سياسة الخصوصية الحالية هو 13. يأتي هذا التغيير في الدول الأوروبية فحسب، وقد يطبق في باقي الدول، لكن حتى الآن لا يزال التطبيق يعمل في باقي دول العالم وفق سياسة الخصوصية الحالية، بحسب شبكة "CNN" الأمريكية.

وقال واتسآب إنه يقوم بتحديث شروط الخدمة الخاصة به في الاتحاد الأوروبي قبل دخول اللائحة العامة لحماية البيانات حيز التنفيذ في 25 مايو/ أيار المقبل.

وجاء في بيان الشركة:

اضطررنا إلى إجراء مقايضة بين جمع مزيد من المعلومات أو اتخاذ قرار بتبسيطها ورفع الحد الأدنى لسن المستخدمين إلى 16 في جميع أنحاء أوروبا.

.وقالت الشركة إن تقديم معلومات كاذبة ينتهك شروطها، ويمكن حظر المستخدمين نتيجة لذلك.

وبحسب "سي إن إن" فإن التغييرات الجديدة ستقدم أيضا في "فيسبوك"، إذ قال متحدث باسم الشركة إن المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا في بعض دول الاتحاد الأوروبي يحتاجون إلى إذن من أحد الوالدين لاستخدام بعض ميزات النظام الأساسي.

Under 16? Sorry, you're now banned from WhatsApp in Europe https://t.co/H99Dun4jqw pic.twitter.com/t6sQ2PzMZE — CNN (@CNN) April 25, 2018

وقالت الشركة في بيانها "سيشهد هؤلاء المراهقون نسخة أقل تخصيصا من فيسبوك مع مشاركة مقيدة وإعلانات أقل صلة حتى يحصلوا على إذن من أحد الوالدين أو الوصي لاستخدام جميع ميزات فيسبوك".