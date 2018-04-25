"عليك معرفتها اليوم"... أخطر 4 خدع على "واتسآب"

يصل عدد مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية "واتسآب" إلى أكثر من مليار مستخدم. بعبارة أخرى، يستخدم واحد من كل ستة أشخاص من سكان العالم التطبيق.

يعني ذلك أنه مكان جيد لتنفيذ عمليات الاحتيال والخدع والحيل على الإنترنت، بحسب موقع "ذا صن" البريطاني.

ويستخدم المحتالون التطبيق لإقناع المستخدمين بتفاصيل معينة يمكن استخدامها في سرقة هوية المستخدم، مثل الاسم والعنوان. بينما تحاول بعض الحيل الأخرى تثبيت برامج ضارة على الهاتف، إذ يمكن عبر هذه البرامج التجسس بشكل فعال وجمع المعلومات التي يمكن استخدامها لأغراض شريرة، في ما يلي نستعرض أخطر 4 حيل انتشارا على "واتسآب".

5 dangerous WhatsApp scams you need to know about https://t.co/6h5c7455lj pic.twitter.com/ynvV4qTi9U — Mirror Money Saving (@MirrorMoney) April 25, 2018

الرسائل الدعائية

يرسل المحتالون رسائل باسماء العلامات التجارية الشهيرة سواء في مجال التكنولوجيا أو سلاسل المطاعم الشهيرة.

وتبدو الرسائل وكأنها قد تم إرسالها من صاحب العلامة التجارية، لكن في الحقيقة يكون اسم وهمي ومُصمم لخداع المستخدم بمجرد الضغط على الرابط للحصول على قسائم الشراء المزعومة.

Look out for WhatsApp supermarket voucher scams! So far we've seen M&S, Tesco & Asda variations! Don't click the link or forward to friends https://t.co/pCSX1SQniP pic.twitter.com/WnwKQhfJKa — Cumbria Police (@Cumbriapolice) November 30, 2017

البريد الصوتي

يرسل بعض المحتالين بريدا صوتيا، ويدعونك للضغط على زر "الاستماع" لسماع الرسالة.

ولكن بدلا من تشغيل المقطع الصوتي، يقودك الضغط على المقطع إلى موقع ويب مبتذل يحاول تثبيت برامج ضارة على هاتفك.

Scam of the Week: It's Not a WhatsApp Voice Mail! https://t.co/QeIih6DceC pic.twitter.com/TQvtCvhVRt — MonroyITServices (@MonroyITService) April 24, 2017

واتسآب جولد

يخدع المحتالون مستخدمي واتسآب عن طريق دعوة لتنزيل نسخة مزيفة من التطبيق، التي من شأنها أن تصيب الهواتف الذكية ببرامج ضارة.

وتدعي الرسائل "السرية" التي يتم إرسالها إلى المستخدمين أن لديك فرصة حصرية لتنزيل "WhatsApp Gold".

كما تدّعي أنه يقدم ميزات محسنة وحصرية يستخدمها المشاهير فقط. وبعد الضغط على الرابط، يتم إعادة توجيه المستخدم إلى صفحة مزيفة ويصبح الهاتف مصابا ببرامج ضارة.

تطبيق التجسس

تنتشر حاليا دعوة لتحميل تطبيق WhatsApp Spy الذي يسمح لك بمعرفة ما يقوله أصدقاؤك وزملاؤك لبعضهم البعض في خدمة الرسائل.

New WhatsApp Beta for #WindowsPhone brings emojis in sync with iOS and Androidhttps://t.co/fIiBGQiSdZ via mspoweruser pic.twitter.com/tr5o4Ywnna — Primal Digest (@Primal_Digest) April 24, 2018

وتدعوك الرسالة إلى المسارعة بتحميل التطبيق، حيث سيكون بإمكانك الاستماع إلى محادثات الآخرين على واتسآب.