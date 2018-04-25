"لم أنوي قتلهم أردت فقط إصابتهم"... كره عمله فقرر دهس المارة

ألقي القبض على مواطن أمريكي دهس شخصين بسيارته عمدا، لأنه كره عمله في ذلك اليوم ولم يرغب بالذهاب إليه.

تعمد آلدينغر، 22 عاما، دهس امرأتين في مدينة بوتيل في ولاية واشنطن، وحاول دهس شخص ثالث لكنه تمكن من النجاة، بحسب موقع Komo news الأمريكي.

Court file: Man hit people with his car in Bothell to get out of work: https://t.co/wpVEqPtqwL pic.twitter.com/VY43ikdzs0 — KOMO News (@komonews) April 24, 2018

ونقلت إحدى المرأتين إلى المستشفى، فيما أسعفت الثانية في مكان الحادث. واعترف السائق بعد اعتقاله خلال التحقيق معه، وقال:

كان علي تغيير أي شيء في حياتي، لذا قررت دهس هؤلاء الأشخاص. لم أنوي قتلهم، أردت فقط إصابتهم.

ولم يجد رجال الشرطة أي أثر للكحول أو المخدرات في دم السائق، كما أنه لا يعاني من أمراض نفسية، ولكنه أفاد بأنه لم يذق طعم النوم منذ ثلاثة أيام بسبب الأرق.

وأشار رجال الشرطة إلى أن آلدينغر يرغب في دخول السجن، وعبر عن تعاطفه مع ضحاياه واعتبر الحادث "خبرة حياتية".