بالفيديو... أول حفل للأوبرا المصرية في السعودية

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، أقيم على هامش الاحتفالية معرض للصور الفوتوغرافية النادرة التي توثق تاريخ الأوبرا لما يقارب من قرن ونصف القرن منذ افتتاح الأوبرا القديمة عام 1869 وأهم العروض التي قدمت على مسرحها وحتى احتراقها عام 1971، إضافة إلى العروض المقدمة من مواهب الجالية المصرية المقيمة في الرياض وفرقة التخت الشرقي والفرقة الشعبية المصرية.
للتو انتهى حفل #ليالي_الأوبرا_المصرية— أمل عبدالعزيزالهزاني (@Alhazzani_Amal) April 25, 2018
كانت ليلة مخملية في #الرياض..
عفى الله عن من أتاحها لنا pic.twitter.com/GGWI0wm7MS
وفي بداية الحفلة ألقى وزير الثقافة والإعلام السعودي كلمة رحب فيها بوزيرة الثقافة المصرية والوفد المشارك معها، مقدرا لهم حضورهم ومشاركتهم الفنية، كما استعرض الجهود التي تقوم بها المملكة لتطوير قطاع الثقافة والارتقاء بالفنون.
#الأوبرا_المصرية_تنور_الرياض— جميلة🇸🇦 (@jamilaafss) April 25, 2018
ليله رائعه وأصوت جميلة ولا في الخيال
✨ pic.twitter.com/qdSqKb3qT9
بعد ذلك قدمت فرقة الأوبرا المصرية، احتفالية موسيقية كبيرة، تعد هي الأولى في الرياض، حيث عرضت خلالها أجمل المقطوعات الموسيقية لكبار الفنانين المصريين بمشاركة ٤٥ فنانا وعازفا، وعرضت نماذج من روائع فن الموسيقى المصرية الأصيل، تضمنت أغاني عمالقة الفن المصري، مثل: محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، عبدالحليم حافظ، فريد الأطرش، نجاة الصغيرة، شادية، وغيرهم من نجوم الأغنية المصرية.
أول ديو بين مغني ومغنية على مسرح في الرياض #الأوبرا_المصرية_تنور_الرياض pic.twitter.com/SyMyIuu9eq— حنان™ (@7nOon_BM) April 25, 2018
كما صاحب الاحتفالية العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي قدمتها مجموعة مواهب الجالية المصرية بالمملكة، إضافة إلى عروض فنية متنوعة ومعرض للصور الفوتوغرافية.
وعبر الحاضرين عن إعجابهم الشديد بالفن الراقي والمعزوفات المشهورة التي قدمتها الأوبرا المصرية.
فنانة مصرية أثناء تقديم وصلتها الفنية على مسرح #مركز_الملك_فهد_الثقافي في #الرياض في أولى ليالي الأوبرا المصرية. (تصوير: عبدالعزيز الجابر)— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) April 25, 2018
#الاوبرا_المصريه_تنور_الرياض
#عكاظ #الفعاليات_الثقافية@OKAZ_online
https://t.co/paVcqQ2uU4 pic.twitter.com/juXgtLNGj7
وقال الوزير السعودي، إن احتفالية ليالي الأوبرا المصرية تأتي في إطار التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التواصل الثقافي واطلاع المجتمع على فعاليات متنوعة تسهم في تطوير حركة الثقافة والفنون والإبداع في المملكة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)