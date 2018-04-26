بالفيديو... أول حفل للأوبرا المصرية في السعودية

تحت رعاية وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، وبحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، أقيمت مساء الأربعاء، الحفلة الموسيقىة الأولى للأوبرا المصرية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، أقيم على هامش الاحتفالية معرض للصور الفوتوغرافية النادرة التي توثق تاريخ الأوبرا لما يقارب من قرن ونصف القرن منذ افتتاح الأوبرا القديمة عام 1869 وأهم العروض التي قدمت على مسرحها وحتى احتراقها عام 1971، إضافة إلى العروض المقدمة من مواهب الجالية المصرية المقيمة في الرياض وفرقة التخت الشرقي والفرقة الشعبية المصرية.

للتو انتهى حفل #ليالي_الأوبرا_المصرية

كانت ليلة مخملية في #الرياض..

عفى الله عن من أتاحها لنا pic.twitter.com/GGWI0wm7MS — أمل عبدالعزيزالهزاني (@Alhazzani_Amal) April 25, 2018

وفي بداية الحفلة ألقى وزير الثقافة والإعلام السعودي كلمة رحب فيها بوزيرة الثقافة المصرية والوفد المشارك معها، مقدرا لهم حضورهم ومشاركتهم الفنية، كما استعرض الجهود التي تقوم بها المملكة لتطوير قطاع الثقافة والارتقاء بالفنون.

بعد ذلك قدمت فرقة الأوبرا المصرية، احتفالية موسيقية كبيرة، تعد هي الأولى في الرياض، حيث عرضت خلالها أجمل المقطوعات الموسيقية لكبار الفنانين المصريين بمشاركة ٤٥ فنانا وعازفا، وعرضت نماذج من روائع فن الموسيقى المصرية الأصيل، تضمنت أغاني عمالقة الفن المصري، مثل: محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، عبدالحليم حافظ، فريد الأطرش، نجاة الصغيرة، شادية، وغيرهم من نجوم الأغنية المصرية.

أول ديو بين مغني ومغنية على مسرح في الرياض #الأوبرا_المصرية_تنور_الرياض pic.twitter.com/SyMyIuu9eq — حنان™ (@7nOon_BM) April 25, 2018

كما صاحب الاحتفالية العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي قدمتها مجموعة مواهب الجالية المصرية بالمملكة، إضافة إلى عروض فنية متنوعة ومعرض للصور الفوتوغرافية.

وعبر الحاضرين عن إعجابهم الشديد بالفن الراقي والمعزوفات المشهورة التي قدمتها الأوبرا المصرية.

وقال الوزير السعودي، إن احتفالية ليالي الأوبرا المصرية تأتي في إطار التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التواصل الثقافي واطلاع المجتمع على فعاليات متنوعة تسهم في تطوير حركة الثقافة والفنون والإبداع في المملكة.