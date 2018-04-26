العلماء يحذرون... قريبا الحياة مستحيلة على آلاف الجزر

حذر العلماء من التغيرات المناخية التي ستجعل الحياة مستحيلة على الآلاف من الجزر حول العالم، وذلك قريبا، خلال العقود المقبلة.

وكشفت دراسة نشرت في مجلة "ساينس أدفانس" العلمية الأمريكية، أن آلاف الجزر حول العالم ستكون الحياة عليها مستحيلة بسبب ارتفاع مستوى مياة البحر، وخاصة تلك الجزر الواقعة بين هاواي والمالديف.

وأفادت الدراسة التي ساهم فيها سبعة علماء من تخصصات مختلفة، خمسة منهم أمريكيون، وباحثان من هولندا وفرنسا، بأن الضرر سيلحق بهذه الجزر، خصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية وتلوث المياه العذبة.

Golden Beaches Of Hawaii pic.twitter.com/D1cW5exqrh — William (Bill) Bryson (@InterestingFol1) April 25, 2018

وحذرت من أن الناس لن يكونوا قادرين على العيش في الجزر المرجانية المنخفضة، مشيرة إلى أن ذلك قد يحدث بحلول منتصف القرن الحالي، ويتسبب ارتفاع مستوى البحار في الفيضانات المتكررة، ما سيدمر البنى التحتية في هذه الجزر.

​وتوقع الباحثون أن يغادر الآلاف من سكان الجزر موطنهم، وذلك بعد دراسة دراسة حالة جزر مارشال الواقعة في المحيط الهادئ، وهي من المناطق الأكثر تضررا من التقلبات المناخية خلال السنوات الأخيرة.

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​وحذروا أيضا جميع الجزر عبر العالم، خصوصا جزر المالديف وسيشل وبعض الأجزاء من هاواي، والجزر التي كان يعتقد أنها آمنة لمدة قرن، ستكون مهددة خلال العقود المقبلة.



