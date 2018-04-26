الأمطار تنقذ كيب تاون من أسوأ موجة جفاف

شهدت مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، أمطارا غزيرة هطلت على المدينة تسببت في إغلاق طرق وعرقلة حركة السير.

ووفقا لوكالة "رويترز"، من شأن هذه الأمطار التي تهطل للمرة الأولى هذا الشتاء على المدينة التي تعاني من الجفاف، أن تملأ خزانات السدود التي جفت بسبب أسوأ موجة جفاف تضرب المنطقة خلال 100 عام.

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وكانت جنوب أفريقيا قد أعلنت وقوع كارثة جفاف قومية في أقاليمها الجنوبية والغربية التي شهدت أسوأ موجة جفاف خلال عامي 2015 و2016.

وقالت تشارلوت بويل المتحدثة باسم مركز إدارة الأزمات في كيب تاون: "السيول غمرت المناطق الحضرية وخطوط المترو كما تضررت الكثير من الطرق. السيول تشكل خطرا على المدينة".

وأوضحت بويل أنه رغم ذلك، لا حاجة لإقامة ملاجئ أو مراكز إجلاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في جنوب أفريقيا إن منسوب المياه بلغ نحو 34 ملليمترا في مطار كيب تاون الدولي جراء الأمطار التي استمرت من الثامنة صباح أمس الأربعاء حتى الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.