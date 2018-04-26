بسبب موقفها من إسرائيل... دعوة ناتالي بورتمان لحضور مهرجان سينمائي فلسطيني

وقال المالكي لوكالة "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال حول رأيه فيما حدث:
حينما رفضت ناتالي استلام الجائزة، أطلقت عليها النيران في إسرائيل من كل الجهات، وأوضحت أنها لا تتفق مع سياسة نتنياهو، ليس فقط بظروف ما يحدث في غزة، ولكن وبشكل عام ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
وأضاف المالكي "هي إسرائيلية — أمريكية، وهذا هو سبب كل هذه الضوضاء، لقد رأيت بعض أفلامها، يعجبني تمثيلها وأعرف مسبقا أنها ولدت وترعرعت في إسرائيل قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة".
هذا وكانت مؤسسة "جينيسيس برايز" قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستلغي حفل توزيع الجوائز المزمع عقده في إسرائيل، في حزيران/يونيو القادم، بعد إعلان الممثلة ومخرجة الأفلام والمنتجة التي تحمل الجنسية الأمريكية والإسرائيلية ناتالي بورتمان، أنها لن تشارك بسبب الأوضاع التي تشهدها إسرائيل والأراضي الفلسطينية مؤخراً.
يذكر أن ناتالي بورتمان، ممثلة ومخرجة أفلام ومنتجة، ولدت في التاسع من يونيو/ حزيران 1981، وفازت بجائزة "الغولدن غلوب" وترشحت لجائزة الأوسكار.
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