شاهد... أول فيديو تم نشره على "يوتيوب"

تم نشر المقطع بتاريخ 23 أبريل/ نيسان عام 2005 ويظهر فيه كريم وهو أحد مؤسسي موقع "يوتيوب"، وكان في حديقة الحيوانات، وحمل اسم "Me at the Zoo" أو "أنا في حديقة الحيوان ".

تحدث كريم خلال الفيديو عن انطباعاته عن الحديقة، وخصوصا قسم الفيلة، الذي صور فيه المقطع الأول للموقع.

ويعتبر كريم واحدا من 3 شبان قاموا بتأسيس "يوتيوب"، ليصبح بعد سنوات قليلة أكبر منصة لعرض الفيديوهات في عالم الإنترنت.

حقق الفيديو 48 مليون مشاهدة منذ 13 عاما، وعلى الرغم من أنه أول فيديو منشور في موقع مشاركة الفيديوهات، إلا أن مشاهداته لا تقارن بفيديوهات أخرى نالت مليارات المشاهدات.

ويذكر أن جاويد كريم ملك مع آخرين موقع "يوتيوب" مدة عام فقط، قبل بيعه لشركة "غوغل" مقابل 1.65 مليار دولار أمريكي.