مصارعة المحترفين في السعودية لـ"الرجال فقط"

تلقى "الاتحاد العالمي للمصارعة" انتقادات واسعة بسبب عدم مشاركة أية مصارعات في العرض المقرر إقامته في السعودية، غدا الجمعة.

ويعد حدث The Greatest Royal Rumble واحدا من أكبر العروض الفريدة من نوعها، إذ يضم 50 مصارعا في المباراة الرئيسية، بحسب شبكة BBC البريطانية.

وعلى الرغم من أن الاتحاد العالمي للمصارعة قد أثنى على العديد من المصارعات نتيجة آدائهن الرائع في هذه الرياضة، فلن تشارك أيا منهن في العرض.

يذكر أنه خلال 30 عاما من بدء العرض، شاركت المصارعات دائما في تقديمه؛ لذلك عدم مشاركتهن يمثل تناقضا صارخا مع ما يتوقعه محبو المصارعة.

I'm so disgusted with @WWE And they're going over to Saudi Arabia where women are being oppressed to have Greatest Royal rumble ever 😐 and there are no women's matches in the time all the women's revolution, it's sickens me to my core — Suplex_city_Diva (@SuplexDiva101) April 24, 2018

قال المدير التنفيذي للشركة المصارع تريبل إتش، في حديثه لصحيفة "الإندبندنت"، إنه يأمل أن تشارك المرأة في السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف:

لكن في الوقت الحالي، لن تشارك النساء في هذا الحدث، لقد أجرينا مناقشات حول ذلك، ونأمل أن يكون خلال السنوات القليلة القادمة.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد قام بالكثير من التغييرات في السعودية، بداية من السماح للنساء بقيادة السيارات للمرة الأولى، إلى منحهن خيار الانضمام إلى الجيش.

لكن لا تزال هناك قيود على سفر النساء بدون إذن أو برفقة ولي أمر.