ترامب يشكر زوج كيم كارداشيان... وهي تحاول إنقاذه

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المغني الأمريكي كانيى ويست، بعد سلسلة من التغريدات التي أطلقها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وعبر فيها عن حبه له.

وتأتي تغريدات كانيى ويست الداعمة لـ دونالد ترامب، كأول ظهور له للإعلان عن أحدث أخباره، بعد غياب استمر لمدة عام قضاه داخل مصحة نفسية في لوس أنجلوس في نهاية عام 2016.

Thank you Kanye, very cool! https://t.co/vRIC87M21X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2018

كما أن ويست دعم ترامب، بعدما ألمح إلى احتمالية ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، وهو ما عرض ويست للعديد من الانتقادات عبر "تويتر"، وانصراف العديد من معجبيه عن تتبع حسابه.

ووصف كانيى ويست، دونالد ترامب في هذه التغريدة بأنه بمثابة "شقيقه"، وأن كلاهما يمتلكان طاقة التنين، ودافع عن نفسه من الهجوم عليه، بأن "للجميع الحق أن يمتلكوا أفكارا مستقلة".

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought. — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

​وتابع في هذه التغريدة: "إذا قفز صديقك من فوق جسر، فهذا لا يعني أن تفعل مثله، وأنا لا أجبر أحد داعمي هيلاري كلينتون بألا يدعموها، وأنا أحبها جدا".

If your friend jumps off the bridge you don't have to do the same. Ye being Ye is a fight for you to be you. For people In my life the idea of Trump is pretty much a 50 50 split but I don't tell a Hillary supporter not to support Hillary

I love Hillary too. — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

​وأكد كانيى ويست في هذه التغريدة بأنه ليس سياسيا، أو منتمي للحزب الجمهوري أو الديمقراطي، ولكنه يحب من يرغب في أن يحبه".

I love when people have their own ideas. You don't have to be allowed anymore. Just be.



Love who you want to love. That's free thought. I'm not even political. I'm not a democrat or a republican — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

وحاولت كيم كارداشيان، عارضة الأزياء الأمريكية وزوجة كانيى ويست، أن تنقذه من الهجوم الذي تعرض له بسبب دعمه لدونالد ترامب؛ فأوضحت في هذه التغريدة "بأنها اتصلت به، وطلبت منه أن يوضح لكل معجبيه وللجميع أنه لا يتفق مع كل قرارات ترامب، وأنه لا يتفق مع أحد بنسبة 100% سوى نفسه".