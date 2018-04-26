أول سعودي يقترب من الانضمام إلى مصارعة المحترفين

يقترب منصور الشهيل، من نيل فرصة أن يكون أول سعودي يشارك في عرض "رويال رامبل"، لمصارعة المحترفين، الذي تقيمه شركة المصارعة العالمي الترفيهية "WWE"، غدا الجمعة، 27 نيسان/ أبريل، في جدة.

وتعتبر حظوظ الشهيل هي الأقوى، بين المصارعين السعوديين الثمانية الذين اختارتهم شركة "WWE" من بين 25 مصارعا، خاضوا التجارب خلال 4 أيام أقيمت في جدة ، وذلك لأن الشهيل حظي بتجارب سابقة في اتحادات صغيرة للمصارعة في أمريكا، وفقا لصحيفة " عكاظ " السعودية.

كما أن الشهيل يتمتع بأداء المصارعين "هاي فلاير"، التي دائما ما تنجح في منافسات الوزن الخفيف.

وبرز اسم منصور الشهيل أو "ماني فابيرينو"، كما يطلق عليه في عالم المصارعة الحرة العالمية الترفيهية "wwe"، بين عدد من السعوديين الذين حاولوا نيل شرف الظهور في "رويال رامبل".

وعاش الشهيل البالغ من العمر 21 عاما معظم حياته في الولايات المتحدة الأمريكية.

"منصور الشهيل" يقترب من توقيع عقد مع "WWE" ليصبح أول مصارع سعودي في تاريخ الشركة. pic.twitter.com/pZvv5z6DD9 — Celebrity Gossip ll (@CelebsArabicII) April 26, 2018

وسيقام "أعظم رويال رامبل" في الشرق الأوسط، يوم الجمعة 27 أبريل، بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة، من داخل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ووفقا لبيان وصلت نسخة منه "سبوتنيك"، ستعرض الحدث القناتين MBC Action وKSA Sports 1 بالإضافة الى بث عن طريق الإنترنت عبر Dawri Plus.

خذوها مني منصور الشهيل وربي مبدع ف التدريبات وبيروح ل #NXT pic.twitter.com/XTmGwYYC9D — مفسر احلام (@Yahaalaaa) April 20, 2018

وسيشهد العرض عدد من النزالات المثيرة والتي على رأسها نزال 50 رجل رويال رامبل، ونزال بين جون سينا ضد تريبل إتش، ونزال تابوت بين أندرتيكر ضد روسيف، ونزال على لقب اليونيفرسال داخل قفص حديدي يجمع بين رومان رينز وبروك ليسنر، ونزال على لقب WWE بين أي جاي ستايلز ضد شنسكي ناكامورا.

كما سيقام نزال سلالم رباعي على بطولة الإنتركونتننتال بين سيث رولينز وذا ميز وساموا جو وفين بالور، ونزال على بطولة سماكداون للزوجي بين فريق ذا بلودجين برازورز ضد ذا أوسوس، ونزال على لقب راو الزوجي بين شيموس وسيزارو ضد براي وايت ومات هاردي، ونزال على لقب الولايات المتحدة بين جيف هاردي وجندر مهال بالإضافة الى نزال على لقب الوزن المتوسط.