تحديث "Gmail" الجديد يهدف إلى الإطاحة ببريد "مايكروسوفت"

وبالإضافة إلى التصميم الجديد والردود الذكية ومزايا "الغفوة"، أضافت "غوغل بعض الميزات الذكية المخصصة للأعمال لتحسين الإنتاجية والأمان وإدارة تبادل رسائل البريد الإلكتروني، وهي الميزات التي عادة ما تجدها في برامج منافسة مثل تطبيق "مايكروسوفت أوت لوك" الذي تستخدمه الكثير من الشركات الكبرى في رسائل البريد الإلكتروني في مكان العمل، بحسب مجلة The Verge الأمريكية.
Google’s new Gmail aims to hit Microsoft where it hurts https://t.co/ypXoO7LKJL pic.twitter.com/867cYwmFbn— Ruhani Rabin (@ruhanirabin) April 26, 2018
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