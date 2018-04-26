تحديث "Gmail" الجديد يهدف إلى الإطاحة ببريد "مايكروسوفت"

كشفت شركة غوغل عن تصميم جديد لبريدها الإلكتروني "جميل" (Gmail) هذا الأسبوع، مما أدى إلى إصلاح خدمة البريد الإلكتروني المجانية باستخدام ميزات جديدة ومظهر جديد.

وبالإضافة إلى التصميم الجديد والردود الذكية ومزايا "الغفوة"، أضافت "غوغل بعض الميزات الذكية المخصصة للأعمال لتحسين الإنتاجية والأمان وإدارة تبادل رسائل البريد الإلكتروني، وهي الميزات التي عادة ما تجدها في برامج منافسة مثل تطبيق "مايكروسوفت أوت لوك" الذي تستخدمه الكثير من الشركات الكبرى في رسائل البريد الإلكتروني في مكان العمل، بحسب مجلة The Verge الأمريكية.

وتهيمن مايكروسوفت على برامج الإنتاجية في أماكن العمل، وقد كانت غوغل في المركز الثاني لعدة سنوات. لكم من الواضح أن غوغل تريد تغيير الوضع.

Google’s new Gmail aims to hit Microsoft where it hurts https://t.co/ypXoO7LKJL pic.twitter.com/867cYwmFbn — Ruhani Rabin (@ruhanirabin) April 26, 2018

فهناك وضع سري جديد لتعيين تواريخ انتهاء صلاحية رسائل البريد الإلكتروني، على سبيل المثال، ويمكنك أيضًا حظر المستلمين من إعادة توجيه رسائل معينة أو نسخها أو تنزيلها أو طباعتها. وبذلك تنافس خادمات حقوق المعلومات (IRM) التي قدمتها مايكروسوفت عام 2007.