الأمير وليام يتطلع للانتقام من شقيقه هاري في حفل زفافه

وافق نجل ولي العهد البريطاني، الأمير وليام، على طلب شقيقه، الأمير هاري، بأن يكون إشبينه في حفل زفافه المقام في شهر مايو/أيار.

وأعلن قصر كنسنغتون، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، الخميس 26 نيسان/أبريل بأن الأمير وليام يتشرف له بأن يكون إشبين شقيقه في حفل زفافه، وأنه يتطلع لمساندة شقيقه في تلك المناسبة"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفي تصريحات صحفية له، ردا على اختياره كإشبين لشقيقه هاري، أكد الأمير وليام مازحا للصحفيين، بأن "الانتقام سيكون حلوا"، في إشارة منه إلى أنها فرصة سيغتنمها بكل تأكيد، من أجل الانتقام من شقيقه، بعدما ألقى خطابا محرجا له، في حفل زفافه في عام 2011.

The Duke of Cambridge is honoured to have been asked, and is very much looking forward to supporting his brother at St George's Chapel, Windsor on May 19th. pic.twitter.com/mQ0eh7Q0pR — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 26, 2018

© Photo / YouTube/Guardian News لحظة خروج كيت ميدلتون وزوجها الأمير وليام من المستشفى بصحبة مولودهما الثالث (فيديو)

وتأتي تصريحات الأمير وليام، خلال حضوره الخميس أبريل الجاري لافتتاح في مركز "غرين هاوس" الاجتماعي في العاصمة البريطانية، لندن، مع شقيقه الأمير هاري.

وكان الأمير هاري، صرح في وقت سابق، "أن الخطاب الذي ألقاه في حفل زفاف شقيقه الأمير وليام، أحرجه بشدة، وكان سببا في فقدانه لبعض الشعر في رأسه".

ورزق الأمير هاري، مؤخرا بمولوده الثالث، من زوجته، دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون.

ولم يستقر الأمير وليام وزوجته على اسم لمولودهما الثالث حتى هذه اللحظة.

وسيقام حفل الزفاف الملكي، للأمير هاري، على الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، في 19 مايو/ أيار في قلعة وندسور في بريطانيا.