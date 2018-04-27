"فيسبوك" ترضي الآباء والأمهات

في الوقت الذي يطالب فيه العديد من الآباء وأولياء الأمور بحذف تطبيق "فيسبوك ماسنجر" المخصص للأطفال، قررت شركة التواصل الاجتماعي أن تقدم حلا يرضيهم.

© REUTERS / Dado Ruvic بيان يكشف عن إعلان صادم مرتقب من "فيسبوك"

وأطلقت "فيسبوك" مؤخرا ميزة جديدة في تطبيق "ماسنجر كيدز"، وهي "وضع النوم"، والتي تتيح للبالغين مثل الآباء أن يفعلوها من أجل منع أبنائهم من استعمال التطبيق طوال اليوم، وفقا لصحيفة " يو إس إيه توداي " الأمريكية.

وعندما يكون تطبيق "ماسنجر كيدز" في "وضع النوم"، لا يمكن للأبناء أن يرسلوا أو يستقبلوا رسائل، أو إجراء محادثات فيديو، أو تشغيل الكاميرا، أو تلقى تنبيهات منه.

وفي حال محاولة طفل أن يستخدم التطبيق خلال "وضع النوم"، فإنه سيظهر له رسالة، بأن "يعود في وقت لاحق".

كما أن الطفل سيتلقى تنبيها من تطبيق "ماسنجر كيدز"، قبل 10 دقائق من أن يكون في "وضع النوم"، وإبلاغه بأن يغلق أي أحاديث يجريها قبل إغلاق التطبيق.

ولكن لن يتمكن الآباء من توقيف تطبيق "ماسنجر كيدز" في اليوم، وتفعليه في "وضع النوم" سوى مرة واحدة فقط، وليس أكثر من مرة.

وكان تطبيق "ماسنجر كيذز" تعرض لهجوم شديد من الآباء خلال الأشهر الماضية، إذ اتهموه بأنه يقحم الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي في سن مبكر للغاية، ويحرمهم من طفولتهم وبراءتهم، وأنه يتجسس عليهم، بحيازة بياناتهم.

ولكن "فيسبوك" دافعت عن نفسها بأن تطبيقها "ماسنجر كيدز" لا يحوي أي إعلانات تجارية، كما أنه يحصل على قدر قليل جدا من البيانات الخاصة للأطفال المشتركين فيه، لغرض واحد، وهو تحسين التطبيق نفسه.

ويعتبر "وضع النوم" هو أحدث ميزة تطلقها "فيسبوك" للآباء على تطبيقها "ماسنجر كيدز"، إلى جانب إمكانيتهم حذف جهات اتصال محددة، وحذف حساب طفلهم وإنشاء حسابا جديد.