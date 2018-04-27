انطلاق مهرجان "رويال رامبل" للمصارعة الحرة في السعودية (صور+فيديو)

وأقيمت الاحتفالية الضخمة، داخل استاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، والتي يشارك فيها 20 نجما من نجوم المصارعة الحرة، التابعين لشركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE".
وانطلقت فعاليات "رويال رامبل" في السعودية، بالسلام الوطني السعودي.
لايف من ملعب الجوهرة #أعظم_رويال_رامبل pic.twitter.com/HajpJge0Rd— Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) April 27, 2018
وبدأت أولى مباريات "أعظم رويال رامبل"، بين نجمي المصارعة الأمريكيين، جون سينا وتريبل إتش.
دخول تريبل اتش للحلبة لمواجهة جون سينا— MBC Action (@mbcaction) April 27, 2018
#اعظم_رويال_رامبل #WWEGRR
#MBCAction pic.twitter.com/grq8tTTZ7X
وانتهى النزال بهزيمة جون سينا لتريبل إتش، بتسديد له ضربته الختامية الشهيرة.
جون سينا يحسم المواجهة ويهزم تريبل اتش#اعظم_رويال_رامبل #WWEGRR— MBC Action (@mbcaction) April 27, 2018
#MBCAction pic.twitter.com/5cxAerXJtO
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