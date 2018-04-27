انطلاق مهرجان "رويال رامبل" للمصارعة الحرة في السعودية (صور+فيديو)

انطلق، الجمعة 27 نيسان/أبريل الجاري، أول مهرجان "رويال رامبل" للمصارعة الحرة في المملكة العربية السعودية، والذي يحمل عنوان "أعظم رويال رامبل".

وأقيمت الاحتفالية الضخمة، داخل استاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، والتي يشارك فيها 20 نجما من نجوم المصارعة الحرة، التابعين لشركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE".

وانطلقت فعاليات "رويال رامبل" في السعودية، بالسلام الوطني السعودي.

وبدأت أولى مباريات "أعظم رويال رامبل"، بين نجمي المصارعة الأمريكيين، جون سينا وتريبل إتش.

وانتهى النزال بهزيمة جون سينا لتريبل إتش، بتسديد له ضربته الختامية الشهيرة.