بالفيديو... أندرتيكر يفوز في مباراة تابوت في "أعظم رويال رامبل" بالسعودية

وفاز أندرتيكر (53 عاما) على روسيف (32 عاما)، في "نزال تابوت"، والذي تقوم فكرته على تصارع الاثنين من أجل وضع أحدهما في تابوت.
ودخل أندرتيكر حلبة "أعظم رويال رامبل" في السعودية، بموسيقته الجنائزية المشهور بها.
أنظروا من عاد.. الظاهرة أندرتيكر #اعظم_رويال_رامبل #WWEGRR— MBC Action (@mbcaction) April 27, 2018
#MBCAction pic.twitter.com/cs4ZG7iXRb
ولم يكتف أندرتيكر بوضع روسيف في تابوت، بل وضع إلى جانبه، المصارع السويسري، سيزارو، بعدما سدد "الرجل الميت" له ضربته النهائية الشهيرة "تومستون" مرتان.
وأثار فوز أندرتيكر تهليل وتصفيق الجمهور السعودي له، في الحدث الذي شهد مواجهة بين مصارعين سعوديين وإيرانيين.
أندرتيكر ينهض بطريقته الميزة كالعادة#اعظم_رويال_رامبل #WWEGRR— MBC Action (@mbcaction) April 27, 2018
#MBCAction pic.twitter.com/yQcX1HbIDh
بفينيش مزدوج.. أندرتيكر يفوز على روسيف#اعظم_رويال_رامبل #WWEGRR— MBC Action (@mbcaction) April 27, 2018
#MBCAction pic.twitter.com/pedqcj8XVL
يذكر أن أندرتيكر تراجع عن اعتزاله المصارعة الحرة، في مهرجان "راسلمانيا 34"، بعد هزيمته لنجم المصارعة جون سينا.
وكان أندرتيكر قرر الاعتزال في مهرجان "راسلمانيا"، العام الماضي، عقب هزيمته أمام المصارع الشاب، رومان راينز.
وانطلق "أعظم رويال رامبل" في السعودية، بنزال بين جون سينا وتريبل إتش، والذي انتهى بفوز سينا.
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