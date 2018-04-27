بالفيديو... حركة غبية تتسبب في انتصار "الوحش" بروك ليزنر في "أعظم رويال رامبل"

استمرارا لصراعهما على الفوز بـ "البطولة العالمية"، دار نزال شرس بين نجمي المصارعة الحرة، بروك ليزنر ورومان رينز، في "أعظم رويال رامبل"، في جدة، في المملكة العربية السعودية.

وتواجه رومان راينز وبروك ليزنر الملقب بـ "الوحش"، على البطولة التي في حوزة الأخير، في "نزال قفص حديدي"، والذي تتلخص فكرته حول صراعهما بداخل قفص حديدي شاهق الارتفاع، على أن من يتمكن من الخروج منه سيعلن كفائز في المباراة.

وعلى الرغم من أن رومان رينز كان المستحوذ على النزال، إلا أنه وبسبب حركة متهورة منه، سمح لخصمه بروك ليزنر أن يحتفظ بـ "البطولة العالمية"، بعدما اندفع معه خارج القفص الحديدي، ويعلن الحكم عن خسارة رينز في المباراة.

وانطلق "أعظم رويال رامبل" في السعودية، الجمعة 27 نيسان/أبريل الجاري، في ملعب الجوهرة، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في جدة.

وكان أول النزالات المقامة في الحدث الاستثنائي في المملكة، مباراة بين جون سينا وتريبل إتش، والتي انتهت بفوز سينا.

وشهد "أعظم رويال رامبل" نزال مثير بين "أسطورة المصارعة" أندرتيكر والمصارع البلغاري روسيف.

وأثار فوز أندرتيكر على روسيف، تهليل وتصفيق الجمهور السعودي له، في الحدث الذي شهد مواجهة بين مصارعين سعوديين وإيرانيين.