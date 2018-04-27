رسميا… "الشوكولاتة" مفتاح السعادة

وجد فريق باحثين من جامعة لوما ليندا الأمريكية أن تناول الشوكولاتة الداكنة بتركيز عالٍ من الكاكاو يمكن أن تعدل مستويات الإجهاد والمزاج وحتى الذاكرة أيضا.

وكشف الفريق عن أن الفوائد بدأت في الظهور بعد تناول نصف قطعة من شوكولاتة الكاكاو بنسبة تركيز 70 في المائة، بحسب صحيفة The Times البريطانية.

يذكر أن إحدى الدراسات، التي قُدمت في الاجتماع السنوي التجريبي للأحياء عام 2018 في مدينة سان دييغو الأمريكية، ربطت بين استهلاك الشوكولاتة والاستجابة الفعالة في نظام المناعة.

وقد أجرى الباحثون فحصا لأدمغة خمسة أشخاص تناولوا 48 غرام من الشوكولاتة بعد ساعتين ونصف.

The key to happiness is following your heart… especially when you’re craving a Chocolate Comet Shake #PlanetHollywood #DisneySprings pic.twitter.com/Z9XaSMb0k8 — Planet Hollywood (@PlanetHollywood) July 29, 2017

ووجد الباحثون ظهور تغيرات في الدماغ عندما يدخل شخص ما حالة تأملية، فضلا عن زيادة النشاط في موجات الدماغ التي يعتقد أنها تحسن الذاكرة.

وقال لي بيرك، الباحث الرئيسي في الدراسة والعميد المشارك للشؤون البحثية في كلية الصحة للمهن الطبية التابعة لجامعة لوما ليندا، إنه تم إعطاء المشاركين قطعة من الشيكولاتة الداكنة بحجم 48 جراما في بداية إحدى التجارب ثم تناولوا قطعة من الشوكولاتة الداكنة كل ساعتين، وقد ظل المشاركين مستيقظين، لعدة أيام.

وأوضح بيرك أن اختبارات الدم كشفت عن وجود نشاط في الجينات نتيجة التأثر بالشوكولاتة، وينظر بحث آخر لفريق بيرك في كيفية تفاعل نشاط الدماغ مع استهلاك الشوكولاتة الداكنة.