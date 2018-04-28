حتى الجدران… "حائط ذكى" يكلف 20 دولار للمتر

طور باحثون في جامعة كارنيجي ميلون و"أبحاث ديزني" طريقة جديدة لتحويل جدران المنزل إلى جدران ذكية.

لذلك، قد نتمكن قريبا من التحكم في المنزل ببضع نقرات على الحائط، ويكلف المتر الواحد حوالي 20 دولار في تصميم الجدار "Dubbed Wall++"، بحسب موقع "NBC News" الأمريكي.

وتوصل الباحثون إلى أن بإمكانهم استخدام دهان موصل ولوحة استشعار مخصصة لإنشاء قطب كهربائي وتحويل الجدار العادي إلى "لوحة تعمل باللمس" تستشعر الإشارات، فضلا عن جهاز استشعار كهرومغناطيسي لكشف وتتبع الأجهزة الكهربائية.

You may soon be able to control your home with a smart wall https://t.co/t8EfZZUPIj pic.twitter.com/7LRCcb9oO5 — Circuit Breaker (@circuitbreaker) April 28, 2018

ويمكن للنظام مراقبة أي نشاط في الغرف، وضبط مستويات الضوء تلقائيا عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله ، أو إرسال تنبيه ما عند إيقاف تشغيل الجهاز. كما يمكن لـ"Dubbed Wall++" تتبع الأشخاص الذين يرتدون أجهزة إلكترونية معينة تصدر إشارات كهرومغناطيسية.

ولا يعتبر ذلك المرة الأولى التي يجد فيها باحثو "كارنيجي ميلون" طريقة لتحويل سطح تناظري إلى لوحة لمس. وفي العام الماضي، أعلن الباحثون في الجامعة نظام يدعى Electrick يتيح رش طلاء موصل على أسطح ملساء لتمكين التحكم باللمس.