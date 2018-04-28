محكمة عربية تلزم متهما بالإساءة للأديان بحفظ آية من سورة "مريم"

حكم قاض لبناني، على متهم بحفظ آية من القرآن الكريم وتحديدا من "سورة مريم"، إثر اتهامه بالإساءة للأديان.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن قاضي التحقيق في منطقة جبل لبنان، نديم الناشف، أصدر حكما مشروطا بإخلاء سبيل الموقوف "ع.غ"، مقابل حفظ آية من القرآن الكريم من سورة "مريم".

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED الآثار المصرية تستعيد 8 قطع قبل تهريبها إلى لبنان

وأمهل القاضي الموقوف حتى يوم الاثنين المقبل، للمثول أمامه مجددا، من أجل التحقق من حفظه للآية.

وأشارت الوكالة أن مشادة وقعت بين شبان في منطقة "الرميلة"، بجبل لبنان، أقدم خلالها "ع.غ" على الإساءة للأديان، وهو ما تم اعتباره جريمة تثير النعرات الطائفية.

يذكر أن هذه الواقعة هي الثانية من نوعها، حيث حكمت قاضية لبنانية في فبراير/شباط 2018، بحفظ ثلاثة شبان متهمين بإهانة السيدة مريم، جزء من سورة "آل عمران"، كشرط لإطلاق سراحهم.