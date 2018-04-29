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18:30 29 أبريل/ نيسان 2018
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    سيدة الغناء العربي أم كلثوم

    الاحتفال بـ"أم كلثوم" في أبو ظبي… أسرار استقبال الشيخ زايد لكوكب الشرق

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    قال الروائي المصري المقيم بالإمارات، ناصر عراق إن معرض الكتاب الدولي بأبو ظبي هذا العام يحظى بأهمية كبيرة كونه يتوافق مع احتفال الإمارات بمئوية الشيخ زايد مؤسس الدولة.

    وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن المعرض الذي أسسه الشيخ زايد عام 1981 شارك فيه مئات دور النشر وعشرات الدول العربية والعالمية منذ تأسيسه حتى الآن ويحظى بأهمية دولية كبيرة.

    وأوضح أن أهم الفعاليات التي يحظى بها المعرض هذا العام صدور كتاب "أم كلثوم في أبو ظبي" وهو صادر عن ديوان رئاسة الدولة، حيث يستعرض الكتاب دعوة الشيخ زايد للسيدة أم كلثوم، لتقيم حفلتين في أبو ظبي في نوفمبر/تشرين الثاني 71 بمناسبة الإعلان عن تأسيس دولة الإمارات، وجاءت أم كلثوم مع وفد مكون من 50 فردا موسيقيا وإعلاميا، وغنت في حضور الشيخ زايد وولي العهد الشيخ خليفة رئيس الدولة الآن، في حفلتين 4 أغنيات هي" أغدا القاك — دارت الأيام ، الحب كله — القلب يعشق كل جميل".

    وأضاف أن الكتاب أشرف عليه إشرافا كاملا الأديب الإماراتي أحمد المر رئيس البرلمان الإماراتي السابق، وكتب مقدمته، وأمده بأكثر من 100 صورة للسيدة أم كلثوم، وجاء الكتاب في 230 صفحة بطباعة فاخرة وغلاف قوي ومتين فيما قام بتصميم الكتاب الفنان محمود شمس الدين.

    وأشار عراق إلى أنه شرف بكتابة الفصل الأول في الكتاب بعنوان "السيرة المبدعة" وهو موجزا لسيرة أم كلثوم من ميلادها حتى رحيلها في 3 فبراير 75 19.

    أما الفصل الثاني يتحدث عن رحلات أم كلثوم خارج مصر، وكتبه الأستاذ إلياس سحاب، المؤرخ اللبناني، أما الفصل الثالث فيقدم تحليلا فنيا علميا للأغنيات الأربع التي تغنت بها كوكب الشرق في أبو ظبي، وكتبه الدكتور أحمد إبراهيم بمعاونة الكاتب الصحفي مصطفى عبدالله.

    يشارك في الدورة 28 هذا العام نحو 1350 ناشرا من 63 دولة وتحل دولة بولندا ضيف شرف المعرض، ويأتي الشيخ زايد "الشخصية المحورية" للمعرض.

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